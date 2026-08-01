Непальский альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа погиб под лавиной в Пакистане

Все 10 участников восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик в Пакистане признаны погибшими. Об этом сообщили в туристической компании Elite Exped непальского альпиниста-рекордсмена Нирмала Пурджи, входившего в состав группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нирмал Пурджа

Фото: из личного архива Нирмал Пурджа

Фото: из личного архива

«Подтверждаем, что Нирмал "Ним" Пурджа трагически погиб при сходе лавины на Броуд-Пик. Мы получили подтверждение, что остальные члены группы также не выжили», — заявили в компании.

Группа из 10 альпинистов попала под лавину во время перехода в базовый лагерь. В составе команды были также американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида и четыре шерпы. Сегодня пакистанские СМИ сообщили об обнаружении тел восьми погибших. Поиски двоих продолжаются.

Нирмал Пурджа родился в 1983 году. После отставки из подразделения британского спецназа в 2018 году сосредоточился на карьере альпиниста. При этом первое серьезное восхождение — на гору Лобуче (6119 м) в Гималаях — совершил еще в 2012 году без предыдущего альпинистского опыта. В 2019 году поставил мировой рекорд по скорости восхождения на все 14 восьмитысячников — шесть месяцев и шесть дней. В 2021 году совершил первое зимнее восхождение на К2 (Чогори, вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы, 8614 м). Издал автобиографию «Beyond Possible» (в России издана под названием «За гранью возможного»). Компания Нирмала Пурджи организовала восхождение на Эверест для альпинистки Николь Ковальчук, жены хоккеиста Ильи Ковальчука. Она стала первой россиянкой, покорившей вершину без использования кислородных баллонов.

«С высочайших вершин Земли ты дотянулся до сердец миллионов и вдохновил целое поколение мечтать о большем, подниматься выше и никогда не сдаваться. Твои следы остались не только на снегу — они навсегда запечатлены в истории альпинизма, — заявили в Elite Exped. — Твое тело будет покоиться у подножия гор, которые ты любил, но твое наследие будет выше самого Эвереста».