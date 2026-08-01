В Пакистане нашли тела восьми альпинистов из группы Нирмала Пурджи

Спасатели нашли тела еще четырех альпинистов после схода лавины на горе Броуд-Пик (8047 м) в Пакистане. Общее число погибших достигло восьми, поиски еще двоих участников группы продолжаются, сообщает Geo TV со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нирмал Пурджа

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters / Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters Нирмал Пурджа

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters / Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters

Группа из 10 альпинистов направлялась в лагерь для подготовки к восхождению на вершину, когда произошел сход лавины. В состав группы входил известный непальский высотник Нирмал Пурджа, а также американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида и четыре шерпа. 31 июля спасатели обнаружили тела четырех человек.

Сегодня спасательные команды возобновили поиски пропавших без вести альпинистов. Поисковые работы были приостановлены днем ранее из-за сложных погодных условий. В субботу в Пакистан также прибудет британская спасательная команда, которая присоединится к операции.

Альпинист Нирмал Пурджа — бывший спецназовец Королевского флота Великобритании, альпинист-рекордсмен. В 2019 году установил рекорд по скорости восхождения на все 14 восьмитысячников — шесть месяцев и шесть дней. Автор автобиографии «Beyond Possible» — в России книга вышла в 2021 году под названием «За гранью возможного». Основал компанию Elite Exped, работающую в области горного туризма и коммерческого альпинизма. Компания Нирмала Пурджи организовывала восхождение на Эверест российской альпинистки Николь Ковальчук, жены хоккеиста Ильи Ковальчука. Она стала первой россиянкой, которой удалось покорить вершину без кислородного оборудования.