Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пакистане нашли тела восьми альпинистов из группы Нирмала Пурджи

В Пакистане нашли тела восьми альпинистов после схода лавины на горе Броуд-Пик

Спасатели нашли тела еще четырех альпинистов после схода лавины на горе Броуд-Пик (8047 м) в Пакистане. Общее число погибших достигло восьми, поиски еще двоих участников группы продолжаются, сообщает Geo TV со ссылкой на источники.

Нирмал Пурджа

Нирмал Пурджа

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters / Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters

Нирмал Пурджа

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters / Navesh Chitrakar / File Photo / Reuters

Группа из 10 альпинистов направлялась в лагерь для подготовки к восхождению на вершину, когда произошел сход лавины. В состав группы входил известный непальский высотник Нирмал Пурджа, а также американка российского происхождения, китайский и оманский альпинисты, два пакистанских гида и четыре шерпа. 31 июля спасатели обнаружили тела четырех человек.

Сегодня спасательные команды возобновили поиски пропавших без вести альпинистов. Поисковые работы были приостановлены днем ранее из-за сложных погодных условий. В субботу в Пакистан также прибудет британская спасательная команда, которая присоединится к операции.

Альпинист Нирмал Пурджа — бывший спецназовец Королевского флота Великобритании, альпинист-рекордсмен. В 2019 году установил рекорд по скорости восхождения на все 14 восьмитысячников — шесть месяцев и шесть дней. Автор автобиографии «Beyond Possible» — в России книга вышла в 2021 году под названием «За гранью возможного». Основал компанию Elite Exped, работающую в области горного туризма и коммерческого альпинизма. Компания Нирмала Пурджи организовывала восхождение на Эверест российской альпинистки Николь Ковальчук, жены хоккеиста Ильи Ковальчука. Она стала первой россиянкой, которой удалось покорить вершину без кислородного оборудования.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд