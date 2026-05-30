Николь Ковальчук первой среди россиянок взошла на Эверест без кислорода
Российская альпинистка Николь Ковальчук 27 мая взошла на Эверест без использования кислородных баллонов. Она стала первой россиянкой, которой удалось это сделать. Об этом сообщил организатор восхождения — компания непальского альпиниста Нирмала Пурджи Elite Exped, специализирующаяся на горном туризме.
«Восхождение на Эверест само по себе является огромным испытанием, но его преодоление без кислорода выводит сложность на совершенно иной уровень и требует многолетнего опыта, подготовки и стойкости духа»,— указано в сообщении Elite Exped в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
41-летняя Николь Ковальчук — жена хоккеиста Ильи Ковальчука. Она покорила все 14 вершин в мире высотой более 8 тыс. м. Помимо Эвереста, без дополнительного кислорода альпинистка взобралась на гору Манаслу в Непале высотой 8163 м.