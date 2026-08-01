Река Пышма в Тюменской области поднялась на 20 см за день

Уровень воды в реке Пышме в Тюменском округе за сутки вырос на 20 см, достигнув 584 см, сообщил глава региона Александр Моор. На реке Туре прирост составил 1 см — до 892 см, однако, по словам губернатора, даже при остановке подъема вода будет держаться на этом уровне еще некоторое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора Фото: соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора

В зоне подтопления находятся 29 населенных пунктов. Есть подтопленные жилые дома и приусадебные участки. Власти проводят укрепление земляных валов в селах Червишево, Богандинском и деревне Головина.

«Подъем уровня продолжится еще 2–3 дня, поэтому сейчас важно сдержать воду», — написал Моор в своем телеграм-канале.

В Тюмени и Тюменском районе действует режим ЧС из-за паводков. Вчера, 31 июля, действие режима расширили еще на несколько деревень, сел и поселков.

Из-за паводков в Тюмени возникли проблемы с водопроводной водой: жители пожаловались на ее вкус и запах. В городе работают сто точек набора чистой воды.

Анна Капустина