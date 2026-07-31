В Тюменской области расширили зону ЧС из-за летнего паводка

Власти Тюменской области расширили перечень адресов, на которые распространяется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В зону ЧС дополнительно включили дома в деревнях Коняшина, Речкина, Молчанова, Пышма и Чаплык, селах Каскара, Кулакова, Борки и Богандинское, поселках Винзили, Новотарманский и Туринский, а также в СНТ «Горячий источник», «Лесное», «Пышма», «Геофизик», «Сапожок», «Родничок» и «Дубрава».

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, уровень воды в Туре продолжает расти. За последние сутки подтоплены еще четыре жилых дома — по два в Тюмени и поселке Новотарманском. Всего в зоне подтопления находятся 47 жилых домов в Тюмени и населенных пунктах Тюменского округа. Из подтопленных территорий эвакуировали 52 человека, в том числе девять детей. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, остальные разместились у родственников.

Глава региона добавил, что жители, чьи дома вошли в зону ЧС, могут получить единовременную выплату в размере 15 675 руб. на человека. На сегодняшний день подано 369 заявлений. Еще 29 заявлений поступило на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в Тюмени и Тюменском округе запретили движение маломерных судов по реке Тура из-за паводка.

Полина Бабинцева