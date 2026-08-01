Количество точек с чистой водой в Тюмени увеличили до 45

В Тюмени и Тюменском районе количество точек раздачи чистой воды увеличили до 45, сообщил губернатор Александр Моор. Водоналивные пункты работают в круглосуточном режиме, часть из них — мобильные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Количество передвижных пунктов с водовозами также было решено нарастить. В город и округ прибыла дополнительная техника из разных частей юга области. Цистерны прошли санитарную обработку, часть грузовиков оперативно переоборудовали. Для ускорения процесса набора воды на некоторых машинах установили краны-«гребенки», и в ближайшие сутки ими оснастят большинство водовозов.

График работы мобильных точек корректируется с учетом пожеланий жителей, машины покидают маршруты для дозаправки, пояснил господин Моор. Вместе со стационарными колонками и пунктами при социальных учреждениях в городе работают более 100 точек набора воды.

Актуальное расписание мобильных пунктов публикуется на официальных ресурсах администрации. Власти обещают и дальше увеличивать количество площадок.

Напомним, на фоне паводка в Тюмени возникли перебои с чистой водой. В городе начали работать точки набора, а для очистки водопроводной воды используют аэрацию.

Вчера в регионе расширили зону паводка. Туда дополнительно включили деревни, поселки и СНТ возле Тюмени.

Анна Капустина