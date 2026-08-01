Число погибших при попытке прорваться в Сеуту мигрантов из Марокко достигло 67
В Испании до 67 выросло число погибших марокканских мигрантов, пытавшихся прорваться в Сеуту. Власти страны сообщили, что начали устанавливать дополнительные защитные сооружения, передает AP.
Фото: Jon Nazca / Reuters
Испанский автономный город Сеута на севере Африки находится на границе с Марокко. Наплыв мигрантов в город начался после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. По данным испанских властей, 30 и 31 июля в Сеуту прорвались до 60 тысяч нелегалов. Вечером 31 июля сообщалось, что 37 тыс. человек вернулись в соседний марокканский город Фнидек.
Франция развернула на границе с Испанией четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией.
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Кризис с мигрантами, пытающимися попасть в европейские страны, наблюдается не первый год. Европа сталкивается с наплывом мигрантов, в том числе нелегальных, которые прибывают из разных регионов, таких как Ближний Восток, Африка и даже Афганистан. Такие ситуации, как правило, вызывают обеспокоенность по поводу безопасности границ и усиливают меры контроля.
Подобные события происходили, например, на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда мигранты пытались прорваться, используя различные методы. Власти этих стран вводили чрезвычайное положение и привлекали армию для охраны границ, используя водометы и слезоточивый газ для разгона групп мигрантов. Иногда при попытках пересечения границы мигранты получали травмы или гибли.
Проблема нелегальной миграции часто обсуждается на международном уровне, и государства ЕС предпринимают усилия для её решения, включая обсуждение гуманитарных коридоров и ужесточение миграционного законодательства. Также отмечается, что такие кризисы могут иметь политическую подоплеку и использоваться для давления на другие страны.