Число погибших при попытке прорваться в Сеуту мигрантов из Марокко достигло 67

В Испании до 67 выросло число погибших марокканских мигрантов, пытавшихся прорваться в Сеуту. Власти страны сообщили, что начали устанавливать дополнительные защитные сооружения, передает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

Испанский автономный город Сеута на севере Африки находится на границе с Марокко. Наплыв мигрантов в город начался после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. По данным испанских властей, 30 и 31 июля в Сеуту прорвались до 60 тысяч нелегалов. Вечером 31 июля сообщалось, что 37 тыс. человек вернулись в соседний марокканский город Фнидек.

Франция развернула на границе с Испанией четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией.

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