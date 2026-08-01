Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса
Франция развернула в департаменте Восточные Пиренеи, который находится на границе с Испанией, четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Так Париж отреагировал на масштабный наплыв мигрантов в испанской Сеуте.
«Сеута не пользуется свободой передвижения в остальную часть Шенгенской зоны. Однако еще вчера я попросил министра внутренних дел при необходимости усилить контроль на нашей границе с Испанией: были развернуты четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники»,— написал господин Макрон в соцсети X.
Как добавил президент Франции, Париж готов оказать Мадриду помощь. Он также отметил важность сотрудничества с Марокко, которое помогает возвращать мигрантов из Сеуты на свою территорию.
Сеута — испанская автономия, которая находится на средиземноморском побережье Африки и имеет общую границу с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, а затем по морю они попытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли.
Подробнее — в материале «Ъ» «Суета в Сеуте».
Миграционный кризис является одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается Европа на протяжении последних лет. С 2015–2016 годов континент пережил несколько волн массовой миграции, преимущественно с Ближнего Востока и из Африки через Средиземное море. В 2023 году число нелегальных пересечений границы Евросоюза достигло наивысшего показателя с 2016 года — 380 тысяч человек.
На фоне этих событий ЕС значительно увеличил ресурсы своего агентства по безопасности внешних границ Frontex. Однако это не решило проблему полностью. Политические силы Евросоюза продолжают искать пути решения, включая перекладывание ответственности за недопуск мигрантов на третьи страны, такие как Тунис и Египет. Это вызвало критику со стороны правозащитных организаций, которые указывают на отсутствие гарантий соблюдения прав человека и неподотчетность средств, передаваемых правительствам-автократам.
Проблема миграции регулярно обсуждается на саммитах европейских лидеров. Например, на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в октябре 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический конфликт, обсуждая миграцию без участия премьера Испании Педро Санчеса, что свидетельствует о сложности и разногласиях внутри ЕС по этому вопросу.
При этом европейские избиратели активно формируют свои политические предпочтения исходя из отношения к миграционному кризису. В 2023 году 59 миллионов европейцев были обеспокоены этим кризисом, что повлияет на предстоящие выборы в Европейский парламент. В частности, во Франции 27% опрошенных назвали изменение климата главной проблемой, а в Германии 31% граждан наиболее обеспокоены миграционным кризисом, что объясняется приемом страной большого количества беженцев в 2015 году.