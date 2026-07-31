Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией после наплыва мигрантов в Сеуте. Это следует из заявления итальянского МВД, передает La Stampa.

Италия закрыла морскую и воздушную границы с Испанией, уточнили в МВД. Такое решение было принято после анализа информации Комитетом по иммиграции и пограничной безопасности. Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси созвонился со своим французским коллегой Лораном Нуньесом. Стороны договорились усилить контроль на сухопутной границе Франции и Италии.

За исключение Испании из зоны Шенгена выступили несколько стран. В Финляндии заявили, что испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала ЕС «немедленно принять все необходимые меры» для защиты от незаконной миграции. Она отметила, что необходимо «рассмотреть все варианты», в том числе приостановку сотрудничества с Испанией в Шенгенской зоне.

Мигранты начали прибывать в Сеуту 30 июля. К сегодняшнему утру их количество превысило 50 тыс. Подавляющее большинство из прибывших — марокканцы. При попытке доплыть до города погибли по меньшей мере 57 человек. К обеду большая часть мигрантов добровольно вернулась в граничащий с Сеутой марокканский город Фнидек. Власти Испании задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции.