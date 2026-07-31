Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией
Италия приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией после наплыва мигрантов в Сеуте. Это следует из заявления итальянского МВД, передает La Stampa.
Италия закрыла морскую и воздушную границы с Испанией, уточнили в МВД. Такое решение было принято после анализа информации Комитетом по иммиграции и пограничной безопасности. Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси созвонился со своим французским коллегой Лораном Нуньесом. Стороны договорились усилить контроль на сухопутной границе Франции и Италии.
За исключение Испании из зоны Шенгена выступили несколько стран. В Финляндии заявили, что испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала ЕС «немедленно принять все необходимые меры» для защиты от незаконной миграции. Она отметила, что необходимо «рассмотреть все варианты», в том числе приостановку сотрудничества с Испанией в Шенгенской зоне.
Мигранты начали прибывать в Сеуту 30 июля. К сегодняшнему утру их количество превысило 50 тыс. Подавляющее большинство из прибывших — марокканцы. При попытке доплыть до города погибли по меньшей мере 57 человек. К обеду большая часть мигрантов добровольно вернулась в граничащий с Сеутой марокканский город Фнидек. Власти Испании задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции.
Кризисы, подобные наплыву мигрантов, стали одной из основных проблем для стран Европейского союза и Шенгенской зоны в последние годы. С 2015 года, когда Шенгенская зона уже столкнулась с миграционным кризисом, многие страны были вынуждены восстанавливать пограничный контроль. Например, Франция вводила пограничный контроль после терактов в 2015 году, а в начале 2016 года сразу девять из 26 шенгенских стран восстановили его из-за миграционного кризиса.
Еврокомиссия также предлагает изменения в Кодекс ЕС о свободе движения лиц, позволяющие увеличивать сроки временного контроля на внутренних границах до трех месяцев из-за непредвиденных ситуаций и до двух лет для предвиденных. Это даёт право государствам — членам Евросоюза временно закрывать контрольно-пропускные пункты в случае, если соседние государства используют мигрантов как способ давления, при условии обеспечения права людей на свободное передвижение в рамках законов ЕС.
Дипломатические конфликты на почве миграционного кризиса нередки. Например, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический конфликт, проведя незапланированную встречу по миграции, что вызвало недовольство премьера Испании. Также на этом саммите лидеры Евросоюза не смогли договориться по вопросу миграционного кризиса, и этот вопрос был исключен из итоговой декларации.
Проблема миграции остро стоит в Германии, где 31% граждан обеспокоены этим вопросом, особенно учитывая, что в 2015 году страна приняла миллион беженцев из Сирии и других стран. В целом, по данным опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) 2023 года, миграционный кризис беспокоит 59 миллионов избирателей из 27 стран ЕС.