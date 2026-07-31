Посольство РФ пообещало помочь матери убитых в Таиланде россиян

Посольство России в Таиланде надеется на всестороннее расследование и справедливое наказание виновных в убийстве россиян в Паттайе. Об этом заявил заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин, передает ТАСС. Господин Ильин также пообещал, что посольство окажет матери убитых «все необходимое содействие».

Сегодня подозреваемые по делу об исчезновении 22-летней россиянки и ее несовершеннолетнего брата признались в их убийстве. На допросе стало известно, что они хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди стали сопротивляться. В итоге злоумышленники застрелили младшего брата, после чего до смерти забили его сестру.