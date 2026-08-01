Минобороны РФ: с начала СВО поставки вооружения и техники выросли в пять раз

Промышленный комплекс России в условиях санкций обеспечивает потребности войск, заявил замглавы Минобороны Александр Санчик. По его словам, с начала СВО объемы поставок вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли в пять раз.

Господин Санчик провел собрание в штабе материально-технического обеспечения вооруженных сил РФ. Он рассказал, что комплексная работа с промышленностью помогла повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением до 97%. «С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в 5 раз, а средств поражения — в 12 раз»,— уточнил замминистра.

Генерал-полковник уточнил, что основные логистические маршруты вооруженных сил оборудованы более 1800 км антидроновых коридоров. Из них свыше 800 км были оборудованы в этом году. Также был увеличен ассортимент продовольствия в рационе питания бойцов российской армии. «В текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 млн тонн материальных средств»,— добавил Александр Санчик.

Президент Владимир Путин говорил, что более 1 тыс. образцов оружия России прошли проверку в боевых условиях. По словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, на российское вооружение есть большой отложенный спрос. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году расходы России на оборону выросли на 5,9%, до $190 млрд.