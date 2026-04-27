Мировые военные расходы выросли до рекордных $2,9 трлн

В 2025 году расходы на оборону в мире увеличились на 2,9%, до рекордных $2,89 трлн, следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В 2025 году военные расходы составили 2,5% от мирового ВВП — рекорд с 2009 года.

Мировые военные расходы растут одиннадцатый год подряд. Эксперты института отмечают, что сейчас их росту способствовал «еще один год войн, неопределенности и геополитических сдвигов с масштабным наращиванием вооружений».

В прошлом году расходы на вооружение существенно снизились в США — на 7,5%, до $954 млрд. Однако страна осталась мировым лидером по этому показателю. Китай, который находится на втором месте, увеличил оборонные расходы на 7,4%, до $336 млрд.

В Европе военные расходы увеличились на 14%, составив $864 млрд. Как пишет SIPRI, в России они выросли на 5,9%, до $190 млрд, а на Украине — на 20%, до $84,1 млрд. По словам исследователя института Лоренцо Скараццато, в обеих странах такие расходы достигли рекордной за время наблюдений доли в 7,5% ВВП России и 40% — Украины.

Оборонные расходы Германии выросли на 24%, до $114 млрд. По оценке SIPRI, военные расходы европейских стран, входящих в НАТО, в 2025 году росли самыми быстрыми темпами с 1953 года.

Аналитики SIPRI отмечают, что, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке еще в прошлом году, военные расходы в этом регионе выросли лишь на 0,1%, составив $218 млрд.

