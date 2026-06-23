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Путин: более 1 тыс. образцов оружия России прошли проверку в боевых условиях

С началом военной операции на Украине Россия начала развивать многие виды вооружений, заявил президент Владимир Путин. По его словам, за прошлый год апробацию в боевых условиях прошли более 1 тыс. образцов новых вооружений.

«В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения»,— рассказал господин Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Присутствовавший на встрече глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, а также робототехнические комплексы и интегрированные системы управления. «Ваша задача — не только мастерски применять такую технику, но и совершенствовать тактику ее боевого применения»,— отметил он.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу говорил, что на российское вооружение есть большой отложенный спрос. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году расходы России на оборону выросли на 5,9%, до $190 млрд. В SIPRI утверждают, что Россия и другие ядерные державы ускоряют модернизацию стратегических вооружений.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Россия, несмотря на западные санкции, смогла значительно увеличить производство военной техники, сосредоточившись на оборонном секторе. До начала военной операции на Украине Россия производила около 100 танков в год, а сейчас — 200. Также страна способна производить 2 млн артиллерийских снарядов в год. себестоимость этой продукции в России значительно ниже, чем на Западе, поскольку Москва, по мнению экспертов, жертвует качеством и безопасностью.

Помимо развития собственного производства, Россия предлагает странам ОДКБ программу переоснащения их армий современными российскими вооружениями, эффективность которых, как заявляется, доказана в ходе реальных военных действий. Обсуждаются также вопросы локализации производства оружия в странах Ближнего Востока и поставки туда авиации и средств ПВО. При этом российский борт номер один при вылетах на Ближний Восток сопровождается истребителями, что, как считают аналитики, является сигналом Западу.

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