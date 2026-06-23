Путин: более 1 тыс. образцов оружия России прошли проверку в боевых условиях
С началом военной операции на Украине Россия начала развивать многие виды вооружений, заявил президент Владимир Путин. По его словам, за прошлый год апробацию в боевых условиях прошли более 1 тыс. образцов новых вооружений.
«В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения»,— рассказал господин Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
Присутствовавший на встрече глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, а также робототехнические комплексы и интегрированные системы управления. «Ваша задача — не только мастерски применять такую технику, но и совершенствовать тактику ее боевого применения»,— отметил он.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу говорил, что на российское вооружение есть большой отложенный спрос. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году расходы России на оборону выросли на 5,9%, до $190 млрд. В SIPRI утверждают, что Россия и другие ядерные державы ускоряют модернизацию стратегических вооружений.
Россия, несмотря на западные санкции, смогла значительно увеличить производство военной техники, сосредоточившись на оборонном секторе. До начала военной операции на Украине Россия производила около 100 танков в год, а сейчас — 200. Также страна способна производить 2 млн артиллерийских снарядов в год. себестоимость этой продукции в России значительно ниже, чем на Западе, поскольку Москва, по мнению экспертов, жертвует качеством и безопасностью.
Помимо развития собственного производства, Россия предлагает странам ОДКБ программу переоснащения их армий современными российскими вооружениями, эффективность которых, как заявляется, доказана в ходе реальных военных действий. Обсуждаются также вопросы локализации производства оружия в странах Ближнего Востока и поставки туда авиации и средств ПВО. При этом российский борт номер один при вылетах на Ближний Восток сопровождается истребителями, что, как считают аналитики, является сигналом Западу.