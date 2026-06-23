Путин: более 1 тыс. образцов оружия России прошли проверку в боевых условиях

С началом военной операции на Украине Россия начала развивать многие виды вооружений, заявил президент Владимир Путин. По его словам, за прошлый год апробацию в боевых условиях прошли более 1 тыс. образцов новых вооружений.

«В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения»,— рассказал господин Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Присутствовавший на встрече глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, а также робототехнические комплексы и интегрированные системы управления. «Ваша задача — не только мастерски применять такую технику, но и совершенствовать тактику ее боевого применения»,— отметил он.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу говорил, что на российское вооружение есть большой отложенный спрос. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году расходы России на оборону выросли на 5,9%, до $190 млрд. В SIPRI утверждают, что Россия и другие ядерные державы ускоряют модернизацию стратегических вооружений.