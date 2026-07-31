Число погибших при попытке добраться до Сеуты мигрантов выросло до 57

По меньшей мере 57 человек погибли, пытаясь добраться до испанской Сеуты. Большинство из них утонули, когда пытались переплыть волнолом Эль-Тарахаль. Об этом сообщило El Pais.

Согласно данным МВД, которые приводит издание, с раннего утра 30 июля в Сеуту нелегально проникли около 50 тыс. мигрантов. При этом все население испанского города составляет около 85 тыс. жителей. Подавляющее большинство из прибывших — марокканцы. К 15:30 по местному времени (16:30 мск) в марокканский город Фнидек, граничащий с Сеутой, вернулись около 37 тыс. мигрантов, уточнили в МВД. В водах вблизи границы ведется поисковая операция с участием двух групп водолазов.

Наплыв мигрантов в испанской Сеуте на границе с Марокко начался вскоре после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что наплыв мигрантов — «посягательство на территориальную целостность» страны. Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал ситуацию неприемлемой. Финляндия и Италия возложили ответственность за случившееся на власти Испании и призвали исключить страну из Шенгенской зоны.

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