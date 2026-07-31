Число погибших при попытке добраться до Сеуты мигрантов выросло до 57
По меньшей мере 57 человек погибли, пытаясь добраться до испанской Сеуты. Большинство из них утонули, когда пытались переплыть волнолом Эль-Тарахаль. Об этом сообщило El Pais.
Согласно данным МВД, которые приводит издание, с раннего утра 30 июля в Сеуту нелегально проникли около 50 тыс. мигрантов. При этом все население испанского города составляет около 85 тыс. жителей. Подавляющее большинство из прибывших — марокканцы. К 15:30 по местному времени (16:30 мск) в марокканский город Фнидек, граничащий с Сеутой, вернулись около 37 тыс. мигрантов, уточнили в МВД. В водах вблизи границы ведется поисковая операция с участием двух групп водолазов.
Наплыв мигрантов в испанской Сеуте на границе с Марокко начался вскоре после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что наплыв мигрантов — «посягательство на территориальную целостность» страны. Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал ситуацию неприемлемой. Финляндия и Италия возложили ответственность за случившееся на власти Испании и призвали исключить страну из Шенгенской зоны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Италия полезла к Испании со своим уставом».
В 2021 году в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки проникли более 8 тыс. мигрантов, большая часть из которых были несовершеннолетними. На месте происходили столкновения мигрантов с пограничниками, Испания перебрасывала военных, а премьер-министр Испании Педро Санчес прилетал в Сеуту, обещая навести порядок. Тогда около 4 тыс. мигрантов были возвращены в Марокко. Ситуация была связана с напряженностью в отношениях Мадрида и Рабата из-за вопроса вокруг Западной Сахары, после того как Испания позволила председателю Фронта Полисарио Брагиму Гали пройти лечение от коронавируса.
В целом, миграционные потоки в Европу по морю часто сопровождаются трагедиями. В 2025 году, по данным ООН, при попытке добраться до Европы по морю погибло 1212 нелегальных мигрантов, при этом центральная часть Средиземного моря остается самым опасным маршрутом. С 2014 по 2024 год в мире погибли более 72 тыс. человек, бежавших из стран, охваченных конфликтами или гуманитарными кризисами. Только в 2022 году на маршруте Западная Африка-Канарские острова было зарегистрировано 1532 смерти. Зачастую тела погибших мигрантов остаются неопознанными, и их хоронят в безымянных могилах.
Проблема миграции остро стоит не только в Европе. В 2022 году из реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между Мексикой и США, были извлечены тела восьми мигрантов. Также сообщалось о гибели десятков мигрантов в Ливии и Сирии. Международная организация по миграции выражала шок и озабоченность обнаружением массовых захоронений с телами десятков мигрантов в Ливии в марте 2024 года.