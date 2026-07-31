Финляндия призвала исключить Испанию из зоны Шенгена из-за наплыва мигрантов

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тысячи нелегальных мигрантов добрались до испанского города Сеута по морю

Фото: Jon Nazca / Reuters Тысячи нелегальных мигрантов добрались до испанского города Сеута по морю

Фото: Jon Nazca / Reuters

«Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны»,— написала глава МВД Финляндии в соцсети Х.

Накануне нелегальные мигранты из Марокко добрались вплавь до Сеуты, испанского эксклава на севере Африки. По данным МВД Испании, речь идет о 50 тыс. человек. Власти страны задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции. Массовый приток людей стал крупнейшим для региона с 2021 года.

Что пишут европейские и марокканские СМИ о миграционном кризисе в Сеуте — в подборке «Ъ».