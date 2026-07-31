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Финляндия призвала исключить Испанию из зоны Шенгена из-за наплыва мигрантов

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.

Тысячи нелегальных мигрантов добрались до испанского города Сеута по морю

Тысячи нелегальных мигрантов добрались до испанского города Сеута по морю

Фото: Jon Nazca / Reuters

Тысячи нелегальных мигрантов добрались до испанского города Сеута по морю

Фото: Jon Nazca / Reuters

«Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны»,— написала глава МВД Финляндии в соцсети Х.

Накануне нелегальные мигранты из Марокко добрались вплавь до Сеуты, испанского эксклава на севере Африки. По данным МВД Испании, речь идет о 50 тыс. человек. Власти страны задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции. Массовый приток людей стал крупнейшим для региона с 2021 года.

Что пишут европейские и марокканские СМИ о миграционном кризисе в Сеуте — в подборке «Ъ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Евросоюзе уже несколько лет ведется работа по реформированию миграционной политики в Шенгенской зоне. В декабре 2023 года Европарламент и страны ЕС достигли соглашения по Пакту о миграции и предоставлении убежища. Этот пакет мер предусматривает ужесточение контроля на границах, ускорение рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, незаконно попавших на территорию ЕС, а также более справедливое распределение мигрантов между странами. Эти изменения обусловлены, в частности, кризисом беженцев 2015 года, наплывом террористических атак и пандемией COVID-19, которые создали напряженность для Шенгенской зоны и привели к увеличению числа нелегальных пересечений границ.

Проблема наплыва мигрантов рассматривается некоторыми европейскими странами как гибридная атака, направленная на дестабилизацию Европы. Например, Польша и Финляндия обвиняют Россию и Белоруссию в организации миграционных потоков. Утверждается, что мигрантов вербуют и направляют через Ближний Восток и Москву в Белоруссию, а оттуда заставляют пересекать границы с ЕС. Финляндия, столкнувшись с увеличением числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки через российскую границу, закрыла все КПП на границе с Россией, объясняя это «гибридной операцией» Москвы и «местью Кремля» за вступление Финляндии в НАТО.

В целом, количество нелегальных пересечений европейских границ значительно увеличилось, достигнув 355,3 тыс. с января по ноябрь 2023 года, что является максимумом с 2016 года. В ответ на это, страны Шенгенской зоны могут временно восстанавливать внутренний пограничный контроль на срок до шести месяцев с возможностью продления при сохранении угрозы. Например, Франция вводила такой контроль после терактов в 2015 году, а в начале 2016 года сразу девять стран восстановили его из-за миграционного кризиса.

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