Финляндия призвала исключить Испанию из зоны Шенгена из-за наплыва мигрантов
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала европейские страны временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По ее мнению, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Заявление главы финского МВД последовало вслед за аналогичным призывом со стороны итальянского премьера Джорджи Мелони.
Тысячи нелегальных мигрантов добрались до испанского города Сеута по морю
Фото: Jon Nazca / Reuters
«Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны»,— написала глава МВД Финляндии в соцсети Х.
Накануне нелегальные мигранты из Марокко добрались вплавь до Сеуты, испанского эксклава на севере Африки. По данным МВД Испании, речь идет о 50 тыс. человек. Власти страны задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции. Массовый приток людей стал крупнейшим для региона с 2021 года.
Что пишут европейские и марокканские СМИ о миграционном кризисе в Сеуте — в подборке «Ъ».
В Евросоюзе уже несколько лет ведется работа по реформированию миграционной политики в Шенгенской зоне. В декабре 2023 года Европарламент и страны ЕС достигли соглашения по Пакту о миграции и предоставлении убежища. Этот пакет мер предусматривает ужесточение контроля на границах, ускорение рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, незаконно попавших на территорию ЕС, а также более справедливое распределение мигрантов между странами. Эти изменения обусловлены, в частности, кризисом беженцев 2015 года, наплывом террористических атак и пандемией COVID-19, которые создали напряженность для Шенгенской зоны и привели к увеличению числа нелегальных пересечений границ.
Проблема наплыва мигрантов рассматривается некоторыми европейскими странами как гибридная атака, направленная на дестабилизацию Европы. Например, Польша и Финляндия обвиняют Россию и Белоруссию в организации миграционных потоков. Утверждается, что мигрантов вербуют и направляют через Ближний Восток и Москву в Белоруссию, а оттуда заставляют пересекать границы с ЕС. Финляндия, столкнувшись с увеличением числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки через российскую границу, закрыла все КПП на границе с Россией, объясняя это «гибридной операцией» Москвы и «местью Кремля» за вступление Финляндии в НАТО.
В целом, количество нелегальных пересечений европейских границ значительно увеличилось, достигнув 355,3 тыс. с января по ноябрь 2023 года, что является максимумом с 2016 года. В ответ на это, страны Шенгенской зоны могут временно восстанавливать внутренний пограничный контроль на срок до шести месяцев с возможностью продления при сохранении угрозы. Например, Франция вводила такой контроль после терактов в 2015 году, а в начале 2016 года сразу девять стран восстановили его из-за миграционного кризиса.