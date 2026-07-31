Испанский премьер увидел угрозу нацбезопасности в наплыве мигрантов

Массовая незаконная миграция «представляет посягательство на территориальную целостность» Испании, заявил премьер-министр Педро Санчес. Он пообещал гарантировать безопасность жителей Сеуты, куда за последние сутки прибыли около 60 тыс. мигрантов.

«Вся Испания солидарна с жителями Сеуты. Правительство Испании поддерживает автономный город»,— сказал господин Санчес на пресс-конференции. По его словам, власти задействуют все ресурсы ради безопасности испанских граждан.

Премьер-министр заверил, что в город направят дополнительные силы правоохранительных органов, в море установят заградительный барьер. Кроме того, рассмотрение дел о принудительном возвращении мигрантов в Марокко будет ускорено. «Мы будем продолжать сотрудничество с марокканскими властями в борьбе с мафиозными группировками, занимающимися торговлей людьми»,— добавил Педро Санчес.

Наплыв мигрантов в испанской Сеуте на границе с Марокко начался вскоре после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Испанское МВД считает, что кризис спровоцировали сети торговли людьми.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Мадрида немедленно выслать мигрантов. Финляндия и Италия обвинили власти Испании в несоблюдении обязательств по защите внешней границы и призвали исключить страну из Шенгенской зоны.