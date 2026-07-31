Electronic Arts получил все разрешения на продажу компании за $55 млрд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сделка по приобретению Electronic Arts консорциумом во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии, американским инвестфондом Silver Lake и Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру, оценивается в $55 млрд, хотя некоторые источники указывают на $52,5 млрд, поскольку саудовский фонд уже имел долю в компании. Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании по цене $210 за акцию, что на 25% выше стоимости до анонса сделки. Сумма сделки, по мнению аналитиков, отражает не только капитализацию, но и учет долга компании (enterprise value).

Public Investment Fund (PIF), являющийся Суверенным фондом Саудовской Аравии, активно инвестирует в игровую индустрию, приобретая доли в таких компаниях, как Niantic, Nintendo и Embracer Group. Этот фонд, контролирующий активы на сумму около $600 млрд, также связан с другими крупными инвестициями в сфере гейминга.

В последние годы Electronic Arts критиковалась за снижение креативности из-за давления акционеров на разработчиков, сфокусированных на самых прибыльных играх, таких как спортивные симуляторы FIFA и NHL, а также The Sims. Предполагается, что новый менеджмент после приватизации может возродить творческий подход, но пока неясно, насколько сильно изменится ситуация. При этом в 2022 году Electronic Arts прекратила продажи в России и удалила российские футбольные клубы и сборную из симулятора FIFA.