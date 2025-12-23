Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании Саудовской Аравии за $55 млрд

Акционеры американского разработчика игр Electronic Arts (EA) одобрили продажу компании за $55 млрд в рамках сделки, возглавляемой Суверенным фондом Саудовской Аравии, передает Bloomberg. Цена выкупа составит $210 за акцию. Сейчас рыночная цена акций составляет $203,79. В сентябре, до анонсирования сделки, цена не превышала $175.

Группа инвесторов, в которую помимо саудовского фонда входят американский инвестфонд Silver Lake и компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, планирует сделать компанию частной. Суверенный фонд Саудовской Аравии получит 93,4% акций, Silver Lake достанется 5,5%, Affinity Partners — 1,1%.

Теперь стороны должны будут получить необходимые разрешения регулирующих органов. Ожидается, что сделка, которую EA анонсировала в сентябре, будет завершена в первом квартале 2027 года. После этого обыкновенные акции EA больше не будут котироваться на публичных рынках.

EA была основана в 1982 году. Компания известна спортивными симуляторами, а также симулятором жизни The Sims.