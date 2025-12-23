Electronic Arts релоцируется в Саудовскую Аравию

Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании государственному инвестфонду Саудовской Аравии. Сумма сделки — примерно $55 млрд, пишет Bloomberg. Это превышает рыночную капитализацию видеоигровой студии, прежде всего известной по франшизе Battlefield и спортивным симуляторам. 94% акций получит саудовский фонд, остальные доли распределят между собой американские Silver Lake и Affinity Partners. Последняя компания принадлежит зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, который был посредником при продаже.

Ожидается, что сделку закроют к началу 2027 года. К тому моменту Electronic Arts будет приватизирована и уйдет с биржи. Переплата за студию вполне оправдана, считает управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский: «Акционеры одобрили продажу по $210 за акцию, это примерно на 25% выше неподтвержденного уровня торгов до объявления сделки, что выглядит хорошей и умеренной премией в рамках стандартной практики выкупа. Сумма отражает не столько стоимость акций и капитализацию, сколько, как мы знаем, учет долга, корректировок по нему, так называемый enterprise value.

Цена адекватна для крупного приватизированного выкупа. Я думаю, что фонд Саудовской Аравии сейчас занимается диверсификацией. По-моему, наступила ясность, что нефть будет стагнировать в ближайшие несколько лет, и поскольку пока еще у Саудовской Аравии есть существенные доходы от продажи углеводородов, они пытаются делать примерно то же, что делала Россия до последнего времени: перестать быть экономикой одного биржевого товара».

Помимо спортивных игр и шутера Battlefield, Electronic Arts выпускает и другие франшизы: например, гонки Need for Speed и симулятор семейной жизни Sims. Но в последнее время качество проектов снизилось, пишет Bloomberg. По словам собеседников агентства, все дело в акционерах, которые давят на разработчиков, чтобы они фокусировались только на самых прибыльных играх.

Вряд ли с приходом саудовцев ситуация сильно поменяется, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Дело в том, что Electronic Arts принадлежат права на франшизы FIFA, Национальной футбольной лиги, НХЛ и так далее. Эта компания зарабатывает около 90% денег на том, что делает просто спортивные игры. Даже несмотря на то, что у Electronic Arts есть еще очень много отличных франшиз, например Mass Effect, основной интерес составляют, к сожалению или к счастью, футбольные, бейсбольные, волейбольные и хоккейные симуляторы. Мне кажется, саудиты сделали в своей компании Electronic Arts примерно то же самое, что они делают и с футбольными клубами, потому что они увлеклись футболом.

Electronic Arts в последние годы испытывает кризис креативности, потому что, к сожалению, компанию в какой-то момент захватили корпоративные менеджеры — люди, которым нужно только четкое понимание, как какой-нибудь проект выстрелит именно в финансовом плане. И они совсем забыли о творчестве, видеоигры — это индустрия, которая требует новых идей, франшиз и имен. Саудиты могут, конечно, поставить новый менеджмент, чтобы компания наконец-то возродилась как креативная, какой она была в девяностых и нулевых. Но что подскажет бизнес, пока неизвестно».

Государственный инвестфонд Саудовской Аравии вкладывается и в другие проекты на рынке гейминга. Например, в марте организация купила за $3,5 млрд разработчика игры Pokemon Go. Также у фонда есть доля в японской Nintendo.

Никита Путятин