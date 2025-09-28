WSJ: частные инвесторы могут выкупить Electronic Arts за $50 млрд

Группа инвесторов ведет переговоры с разработчиком видеоигр Electronic Arts (EA) — они хотят купить компанию и сделать ее частной. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, сумма сделки может составить около $50 млрд. В группу входят, в частности, американский инвестфонд Silver Lake, саудовский суверенный фонд PIF и компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру.

WSJ пишет, что переговоры находятся на продвинутой стадии, так что о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. По данным источников, сделка будет оплачена преимущественно заемными средствами (leveraged buyout) — как отмечает WSJ, если соглашение будет достигнуто, эта покупка станет крупнейшей сделкой с финансированием по такой схеме. PIF в последнее время активно инвестирует в игровую сферу, в частности, он купил игровой бизнес компании Niantic, доли в Nintendo и Embracer Group и др.

EA известна прежде всего своими спортивными симуляторами, а также симулятором жизни The Sims. Ее стоимость в последнее время оценивалась примерно в $43 млрд. После публикации WSJ акции компании выросли на 15%, тем самым капитализация достигла $48 млрд. С начала года акции компании подорожали на 32%.

Яна Рождественская