Джанни Инфантино бросают свои

Кризис, который возник в футбольном сообществе из-за планов Международной федерации футбола (FIFA) и ее президента Джанни Инфантино создать контролирующую коммерческие права на основные соревнования частную структуру, проник внутрь самой FIFA. В отставку ушел один из ключевых советников господина Инфантино Карлос Кордейро, назвавший идею своего шефа «сдачей в залог будущего футбола». Его демарш состоялся на фоне парада акций протеста против предложения FIFA от региональных структур. О неприятии этого предложения вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и CONCACAF, объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, объявила Азиатская футбольная конфедерация (AFC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино (слева) из-за несогласия с его коммерческой реформой покинул старший советник Карлос Кордейро (в центре), отвечавший за взаимодействие с Белым домом и президентом США

Фото: Mandel Ngan / AFP Джанни Инфантино (слева) из-за несогласия с его коммерческой реформой покинул старший советник Карлос Кордейро (в центре), отвечавший за взаимодействие с Белым домом и президентом США

Фото: Mandel Ngan / AFP

В пятницу, 31 июля, продолжил развиваться скандал, уже вызвавший раскол в мировом футбольном сообществе. Его спровоцировали планы Международной федерации футбола по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура, которую предполагается сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, должна контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них (см. “Ъ” от 29 июля и 30 июля). FFE очень походила на личный проект президента федерации Джанни Инфантино. Он обещал с ее помощью резко — с $8 млн до $20 млн в рамках первого же четырехлетнего цикла — повысить ежегодные выплаты по линии FIFA национальным ассоциациям. Стоимость FFE оценивали в $20 млрд, а основным претендентом на нее называли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Он является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, которого в спортивной среде уже давно считают то ли другом, то ли патроном господина Инфантино.

Проект «продажи футбола посторонним лицам», который Джанни Инфантино держал в тайне от других функционеров, успели осудить и высокопоставленные болельщики, занимающие заметные политические должности, и ведущие клубные лиги, и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), и региональные конфедерации. А обладающий наибольшим удельным весом среди них Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозил в случае принятий предложений господина Инфантино бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA, включая чемпионат мира. Без европейских сборных они потеряют всякий смысл.

Спустя несколько часов после экстренного совещания UEFA международная федерация впервые опубликовала более или менее подробное описание проекта. Оно выглядело как попытка погасить страсти.

В заявлении FIFA сказано, что она «признает и уважает отзывы и опасения, высказанные публично», и «подтверждает свою приверженность открытым и демократическим консультациям». А их «запланированный процесс» якобы сорвали «ложные сообщения в СМИ». FIFA признала, что «выслушала отзывы, представленные соответствующими конфедерациями», по поводу FFE и хотела бы «рассмотреть возникшие вопросы», «обеспечив каждому члену федерации возможность высказать свое мнение на основе фактов». В документе подчеркивается, что новая структура «была предложена исключительно для того, чтобы обеспечить всем национальным ассоциациям возможность взять на себя реальную ответственность за коммерческие возможности футбола в своих странах и чтобы это не происходило в ущерб духу футбола», который «никто не продает». Любой член международной федерации «должен иметь право ознакомиться с предложением и право голоса при определении своего будущего».

Федерация подчеркнула, что «дочерняя организация», которой в соответствии с проектом FFE передаст «коммерческую и операционную деятельность», будет находиться «во владении и под контролем» FIFA.

А «созданная коммерческая ценность» будет распределена «между всеми 211 членами ассоциации, что позволит каждому из них вкладывать значительные средства в развитие футбола в своих странах». Увеличение их финансирования «обеспечат дополнительные доходы, полученные FFE благодаря более эффективному управлению коммерческими операциями FIFA на благо всех ее членов».

Однако риторика FIFA, похоже, критиков не убедила. Вслед за UEFA и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF, поддержавшей европейцев, свое неприятие инициативы Джанни Инфантино формализовала и третья региональная конфедерация — азиатская. В своем заявлении AFC приравняла ее к «угрозе единству» чемпионата мира и футбола в целом и призвала FIFA «пересмотреть систему управления и принятия решений». Азиатская конфедерация отметила, что проекты «глобального значения» должны разрабатываться «на основе надлежащих консультаций и полноценного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами».

Но, возможно, еще более болезненным ударом для Джанни Инфантино стало другое событие. До сих пор критика на него обрушивалась только извне. Теперь с обвинениями в адрес господина Инфантино выступил человек, с ним работавший.

31 июля об отставке с поста старшего советника президента FIFA по собственному желанию в связи с несогласием с действиями ее лидера объявил Карлос Кордейро. На самом деле он был не просто советником, а одним из ключевых сотрудников Джанни Инфантино. Господин Кордейро, бывший инвестбанкир из Goldman Sachs, должность в FIFA занял пять лет назад. А перед завершившимся 19 июля чемпионатом мира в США, Канаде и Мексике он отвечал в команде господина Инфантино за контакты с Белым домом и совместную с ним деятельность по организации турнира, то есть за важнейшее из направлений.

Попрощался же с FIFA Карлос Кордейро заявлением, по резкости сопоставимым с заявлениями UEFA. В нем он сообщил, что задачей FIFA является не «максимизация коммерческих поступлений любой ценой», а «защита и укрепление футбола для будущих поколений». Проект FFE, на его взгляд, этому принципу «кардинально» противоречит, «сдавая в залог будущее футбола».

Господин Кордейро дополнил свое выступление несколькими, по его выражению, «фундаментальными» вопросами: «Зачем нужна эта сделка? Почему именно сейчас? Как будет осуществляться надзор? И кто останется в выигрыше?»

По мнению Карлоса Кордейро, ответов на них нет, притом что национальным ассоциациям Джанни Инфантино предоставил всего 50 дней на выработку позиции по реформе. Ранее FIFA указывала на 19 сентября как на крайнюю дату для ее одобрения или неодобрения. Впрочем, Карлос Кордейро заключил, что в любом случае «это невыгодная сделка для ассоциаций—членов FIFA, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего этого вида спорта». Вдобавок господин Кордейро заверил, что у международной федерации уже и так есть «финансовые ресурсы», чтобы предоставить национальным ассоциациям «дополнительную поддержку».

Голоса союзников Джанни Инфантино совсем не так заметны. К ним в основном относятся небогатые национальные федерации, например из Африки. Так, на стороне господина Инфантино выступили организации, управляющие футболом в Кабо-Верде и Уганде. Угандийский представитель Роджерс Бьямукама, объясняя лояльность президенту FIFA, в интервью BBC пожаловался на то, что на его континенте, испытывающем дефицит денежных ресурсов, футбол — это «особенно дорогое предприятие», а создание многих инфраструктурных объектов для него в Уганде финансировалось как раз по линии международной федерации.

Самое же странное, что Джанни Инфантино, уже вызвав в футбольном мире настоящую бурю, на этом, похоже, останавливаться не собирается и в ближайшее время может подарить очередной повод для скандалов и демаршей. The Times и The Guardian рассказали о том, что FIFA уже открыла тендер с целью определить компанию, которая проведет исследование целесообразности второго подряд расширения формата чемпионата мира. Состав североамериканского был увеличен с 32 до 48 сборных, теперь Джанни Инфантино рассматривает вариант с 64. Причем победитель тендера станет известен уже к 14 августа, а к 11 сентября FIFA намерена получить от него анализ. В том случае, если он окажется положительным, «укрупнению» может подвергнуться следующее мировое первенство — 2030 года. Между тем такая идея уже обсуждалась в последние месяцы, а реакция на нее была крайне неоднозначной: голоса за и против поделились примерно поровну.

Алексей Доспехов