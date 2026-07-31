Фон дер Ляйен потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала незамедлительно высылать нелегальных мигрантов, проникших в испанский эксклав Сеута. По данным властей, в город за последние дни прибыло около 60 тыс. мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила»,— написала глава ЕК на своей странице в соцсети X.

Госпожа фон дер Ляйен поручила еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуйце срочно разобраться с ситуацией. Они уже ведут работу с испанскими и марокканскими властями. Европейская комиссия настаивает на немедленном прекращении «опасных пересечений границы» и «ликвидации организаций, занимающихся незаконной переправкой людей».

Наплыв мигрантов в Сеуту начался после того, как Верховный суд Испании запретил упрощенное возвращение нелегалов. При попытках пересечь границу погибло не менее 19–28 человек. На фоне кризиса власти Испании вводят в Сеуту дополнительные подразделения армии и полиции.