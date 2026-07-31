Фон дер Ляйен потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала незамедлительно высылать нелегальных мигрантов, проникших в испанский эксклав Сеута. По данным властей, в город за последние дни прибыло около 60 тыс. мигрантов.
Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ
«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила»,— написала глава ЕК на своей странице в соцсети X.
Госпожа фон дер Ляйен поручила еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуйце срочно разобраться с ситуацией. Они уже ведут работу с испанскими и марокканскими властями. Европейская комиссия настаивает на немедленном прекращении «опасных пересечений границы» и «ликвидации организаций, занимающихся незаконной переправкой людей».
Наплыв мигрантов в Сеуту начался после того, как Верховный суд Испании запретил упрощенное возвращение нелегалов. При попытках пересечь границу погибло не менее 19–28 человек. На фоне кризиса власти Испании вводят в Сеуту дополнительные подразделения армии и полиции.
Проблема нелегальной миграции давно является одной из центральных для Европейского союза и Европы в целом. В период с 2015 по 2016 год континент столкнулся с массовым миграционным кризисом, когда миллионы беженцев прибыли с Ближнего Востока и из Северной Африки. В 2022 году поток нелегалов снизился, но в 2023 году число прибывших вновь увеличилось, и с ней связывают рост популярности крайне правых политических сил в Европе. Чтобы противодействовать нелегальной миграции, Еврокомиссия ужесточает позицию Брюсселя по этому вопросу, предлагая меры по сокращению заявлений на убежище и борьбе с незаконным пересечением границ. В числе предложений — создание «центров возвращения» за пределами ЕС для тех, чьи заявления ещё рассматриваются или уже получили отказ. Примером такой схемы уже служит соглашение между Италией и Албанией, позволяющее Риму ежегодно отправлять до 36 тысяч мигрантов в албанские центры. Также обсуждается заключение аналогичных сделок с африканскими странами для сдерживания миграции на их территории. Подобные соглашения уже были подписаны с Турцией, Тунисом и Мавританией, а с Марокко такое соглашение планируется заключить. В конце 2024 года Евросоюз также согласовал создание «Фонда солидарности» для перераспределения миграционной нагрузки внутри блока и пересмотр концепции «безопасной третьей страны» для отправки просителей убежища за пределы Европы. Эти меры позволяют расширить возможности для выдворения мигрантов с территории Европы.