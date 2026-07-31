Испания и Марокко договорились о скорейшей высылке мигрантов из Сеуты
Испания и Марокко договорились об ускоренной депортации мигрантов, незаконно въехавших в испанский эксклав Сеута. Об этом заявила пресс-служба МВД Испании. По данным властей, в город за последние дни прибыло около 60 тыс. мигрантов.
Нелегальные мигранты в Сеуте
Фото: AP
«Обе страны договорились укрепить координацию и усилия для противодействия этим (миграционным. — “Ъ”) потокам и обязались пересмотреть и реализовать меры по скорейшей передаче всех лиц, незаконно проникших в Сеуту», — указано в публикации.
МВД Испании поблагодарило марокканских коллег за усилия по предотвращению попыток тысяч нелегальных мигрантов перейти границу, предпринятых в последние дни, отмечается в публикации. По сведениям ведомства, сети торговли людьми используют судебное решение, чтобы стимулировать поток нелегальных мигрантов, в основном молодых людей.
По сведениям МВД, с начала кризиса из Сеуты в Марокко были возвращены более 25 тыс. мигрантов, пишет AFP.
Сеута — это автономный испанский город, расположенный на северном побережье Африки и граничащий с Марокко. Миграционный кризис развернулся после недавнего решения Верховного суда Испании, который запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Власти Испании раскритиковала оппозиция. Италия и Финляндия призвали приостановить действие Шенгенского соглашения со страной.
Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте «Ъ» писал в материале «Италия полезла к Испании со своим уставом».
Кризис с мигрантами между Испанией и Марокко, подобный недавнему событию, уже возникал в мае 2021 года, когда тысячи мигрантов прорвались в испанский анклав Сеута. Тогда испанские власти заявляли о возвращении 4 тысяч человек в Марокко. Напряженность между странами СМИ тогда связывали с разногласиями по поводу Западной Сахары, а также с лечением в Испании председателя Фронта Полисарио Брагима Гали, что вызвало возмущение Марокко. Евросоюз может рассматривать налаживание отношений с Марокко как способ избежать новых волн мигрантов.
В целом, Евросоюз активно обсуждает ужесточение миграционной политики. В декабре 2025 года министры внутренних дел стран ЕС согласовали список стран, которые считаются «безопасными» для депортации просителей убежища, в числе которых Марокко. Это соглашение предусматривает возможность отправки нежеланных гостей в третьи страны даже без их связи с ними, если они проезжали через них транзитом, а также ужесточение наказаний для тех, кто отказывается покидать европейскую территорию.
Согласно данным Евростата за октябрь 2025 года, 131 тысяча мигрантов проникли на территорию стран ЕС незаконно, а количество заявок на убежище в первой половине 2025 года составило 399 тысяч. В 2022 году странами ЕС было принято почти 1 млн заявок на убежище, и еще 4 млн заявок на временную защиту подали граждане Украины. Тогда выросли показатели по числу просителей убежища из Марокко. Инициатива по ужесточению миграционного законодательства исходит от таких стран, как Австрия, Дания, Германия и Греция. Новые правила должны вступить в силу с 12 июня 2026 года.