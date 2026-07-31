Испания и Марокко договорились о скорейшей высылке мигрантов из Сеуты

Испания и Марокко договорились об ускоренной депортации мигрантов, незаконно въехавших в испанский эксклав Сеута. Об этом заявила пресс-служба МВД Испании. По данным властей, в город за последние дни прибыло около 60 тыс. мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нелегальные мигранты в Сеуте

Фото: AP Нелегальные мигранты в Сеуте

Фото: AP

«Обе страны договорились укрепить координацию и усилия для противодействия этим (миграционным. — “Ъ”) потокам и обязались пересмотреть и реализовать меры по скорейшей передаче всех лиц, незаконно проникших в Сеуту», — указано в публикации.

МВД Испании поблагодарило марокканских коллег за усилия по предотвращению попыток тысяч нелегальных мигрантов перейти границу, предпринятых в последние дни, отмечается в публикации. По сведениям ведомства, сети торговли людьми используют судебное решение, чтобы стимулировать поток нелегальных мигрантов, в основном молодых людей.

По сведениям МВД, с начала кризиса из Сеуты в Марокко были возвращены более 25 тыс. мигрантов, пишет AFP.

Сеута — это автономный испанский город, расположенный на северном побережье Африки и граничащий с Марокко. Миграционный кризис развернулся после недавнего решения Верховного суда Испании, который запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. Власти Испании раскритиковала оппозиция. Италия и Финляндия призвали приостановить действие Шенгенского соглашения со страной.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте «Ъ» писал в материале «Италия полезла к Испании со своим уставом».