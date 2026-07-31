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В Тюмени из-за паводка запретили движение маломерных судов по Туре

В Тюмени и Тюменском округе приостановили движение маломерных судов по реке Тура. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона. Решение принято в связи с действующим в регионе режимом чрезвычайной ситуации.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Напомним, режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе ввели 28 июля из-за паводка. По словам губернатора Александра Моора, пик паводка на реке Тура ожидается в ближайшие выходные.

Полина Бабинцева

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