В Тюмени из-за паводка запретили движение маломерных судов по Туре

В Тюмени и Тюменском округе приостановили движение маломерных судов по реке Тура. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона. Решение принято в связи с действующим в регионе режимом чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Напомним, режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе ввели 28 июля из-за паводка. По словам губернатора Александра Моора, пик паводка на реке Тура ожидается в ближайшие выходные.

Полина Бабинцева