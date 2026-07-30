Моор: на Туре в ближайшие выходные ожидается пик летнего паводка

Пик летнего паводка на реке Тура в Тюмени ожидается в ближайшие выходные. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Вода по-прежнему прибывает, интенсивность снижается. За последние сутки уровень воды в реке Тура увеличился всего на 3 см. Сейчас вот на 12 часов — уровень 890 см. Я думаю, что в ближайшие выходные сформируется пик паводка, и уже вода начнет убывать»,— сообщил господин Моор.

По словам главы региона, на утро 30 июля в городе подтоплены 43 жилых дома, 40 человек были переселены, из них 29 находятся в пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников.

«За всю историю наблюдений такого летнего паводка на реке Тура не было. Самый высокий уровень был в 1947 году 665 см, и вода тогда только-только вышла на пойму. Сейчас, напоминаю, отметка 890 см»,— сказал Александр Моор.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюмени и Тюменском округе ввели 28 июля. Из-за паводков с водоснабжением в городе возникли проблемы — жители начали жаловаться на неприятный цвет и запах воды, по фактам обращений СКР возбудил уголовное дело. С 30 июля в Тюмени организован подвоз бутилированной питьевой воды.

Полина Бабинцева