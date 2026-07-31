Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с клубом WHL

Российский защитник Денис Паслер, сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера, подписал контракт с канадским клубом Западной хоккейной лиги (WHL) Medicine Hat Tigers. Об этом сообщается на сайте команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Medicine Hat Tigers Фото: Medicine Hat Tigers

Денису Паслеру 18 лет. В сезоне 2025/26 он провел 59 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и набрал 11 очков. Защитник был выбран клубом во втором раунде импорт-драфта Канадской хоккейной лиги (CHL) под общим 73-м номером.

«Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания в любом направлении. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищает пространство перед воротами и быстро и эффективно отбирает шайбу. Он также уверен в себе, чтобы подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение»,— сказал помощник генерального менеджера клуба Бобби Фокс.

В прошлом году Денис Паслер-младший заключал контракт с «Академией Михайлова» из Тулы, до этого он играл в США за New Jersey Rockets. Сам губернатор Денис Паслер ранее отмечал, что его сын не планировал жить за границей и продолжать там учебу.

Полина Бабинцева