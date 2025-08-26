Сын-хоккеист Дениса Паслера подписал контракт с «Академией Михайлова» из Тулы

Сын врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, 17-летний хоккеист Денис Паслер-младший, подписал контракт с молодежной командой «Академия Михайлова» из Тулы. Карточка игрока уже появилась на официальном сайте команды.

Фото: ХК «Академия Михайлова»

На сайте клуба отмечается, что он играет под №18. Его рост — 196 см, вес —104 кг. Защитник является воспитанником хоккейной школы «Авто-Спартаковец», хват клюшки левый, в графе гражданство — прочерк.

Как сообщил корреспондент «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем Telegram-канале, соглашение с ним заключили на три года. В прошлом сезоне он играл за юношескую команду «Нью-Джерси Рокетс» в США, в американской юниорской лиге.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Денис Паслер в интервью «Областной газете» рассказал, что его сына пригласили на тренировки в США как молодого спортсмена.

«При этом никогда речь не шла о том, что он остается там жить или продолжает там учебу» —отметил врио губернатора.

Полина Бабинцева