DPA узнало о планах НАТО по расширению ядерного сдерживания в Европе

Страны НАТО разрабатывают планы по расширению ядерного сдерживания в Европе, передает Suddeutsche Zeitung результаты исследования немецкого агентства DPA.

Среди возможных вариантов альянс рассматривает размещение дополнительных американских ядерных вооружений. Потенциально такое оружие могут разместить в Польше, Финляндии или Литве. Ученые из экспертной группы The Bulletin считают, что США уже могли перебросить бомбы B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании.

По данным DPA, речь идет о нестратегическом ядерном оружии. Оно предназначено для ударов по войскам, аэродромам, портам, командным пунктам и другой военной инфраструктуре. По сравнению со стратегическим ядерным оружием, оно менее мощное и обычно развертывается с помощью истребителей, ракет малой дальности или крылатых ракет.

Сейчас в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции осталось около 100 американских бомб B61-12, узнало DPA. В Германии для их применения держат истребители Tornado. В будущем их планируют заменить на истребители-невидимки F-35.

В начале июля парламент Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. По данным Financial Times, власти страны уже обсуждают возможное принятие ядерных боеголовок США на своей территории. В Кремле предупредили об ответных мерах. Кроме того, Служба внешней разведки РФ заявила о планах НАТО создать собственное ядерное оружие в Германии.