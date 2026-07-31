DPA узнало о планах НАТО по расширению ядерного сдерживания в Европе
Страны НАТО разрабатывают планы по расширению ядерного сдерживания в Европе, передает Suddeutsche Zeitung результаты исследования немецкого агентства DPA.
Среди возможных вариантов альянс рассматривает размещение дополнительных американских ядерных вооружений. Потенциально такое оружие могут разместить в Польше, Финляндии или Литве. Ученые из экспертной группы The Bulletin считают, что США уже могли перебросить бомбы B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании.
По данным DPA, речь идет о нестратегическом ядерном оружии. Оно предназначено для ударов по войскам, аэродромам, портам, командным пунктам и другой военной инфраструктуре. По сравнению со стратегическим ядерным оружием, оно менее мощное и обычно развертывается с помощью истребителей, ракет малой дальности или крылатых ракет.
Сейчас в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции осталось около 100 американских бомб B61-12, узнало DPA. В Германии для их применения держат истребители Tornado. В будущем их планируют заменить на истребители-невидимки F-35.
В начале июля парламент Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. По данным Financial Times, власти страны уже обсуждают возможное принятие ядерных боеголовок США на своей территории. В Кремле предупредили об ответных мерах. Кроме того, Служба внешней разведки РФ заявила о планах НАТО создать собственное ядерное оружие в Германии.
Дискуссии о расширении возможностей ядерного сдерживания НАТО в Европе ведутся на фоне обеспокоенности ряда европейских стран сокращением американской оборонной поддержки и необходимостью усиления собственной обороны. В частности, британские военные и политики, включая бывшего главу штаба обороны ВС Великобритании лорда Хоутона, призывают рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией.
НАТО проводит ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в которых задействованы страны-члены альянса. В них участвуют истребители, способные нести ядерное оружие, но без реальных боезарядов. Россия, со своей стороны, рассматривает расширение ядерных возможностей НАТО как возрастающую угрозу и учитывает это в своем военном планировании, а также критикует «совместные ядерные миссии» НАТО как нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь, НАТО обвиняет Россию в агрессивной ядерной риторике.
Эксперты также указывают, что «совместное использование ядерного оружия» (NATO Nuclear Sharing) — это механизм, при котором страны НАТО, не имеющие собственного ядерного арсенала, размещают на своей территории американское ядерное оружие и участвуют в его потенциальном применении. Среди участников этой программы — Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания.