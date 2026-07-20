СВР рассказала о планах ФРГ создать «ядерный зонтик»
Служба внешней разведки России опубликовала, согласно которым эксперты НАТО считают возможным создание Германией собственного ядерного оружия в течение одного года. В СВР не исключают, что у немецкого правительства уже могут быть замыслы о создании собственного «ядерного зонтика».
По информации СВР, немецкая сторона способна за 1–3 месяца самостоятельно получить необходимое количество материала, а дальше — за год сконструировать работоспособное ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний.
Особую тревогу у западных партнеров, отметили в СВР, вызывают активные научно-исследовательские работы в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики. В исследованиях задействованы 30 немецких университетов и ведущие военно-промышленные концерны, включая Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.
Дискуссии о создании собственного «ядерного зонтика» в Германии активизировались на фоне вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, который проявляет скепсис к НАТО, а также в контексте увеличивающейся зависимости альянса от США. В европейских странах, в том числе в Германии, обговариваются разные сценарии, от получения гарантий безопасности от Великобритании и Франции до покупки ядерных боеголовок у США. Обсуждения европейской ядерной оборонительной системы происходят на особом уровне среди военных, не привлекая широкого публичного внимания политиков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и многие эксперты считают идею создания собственного ядерного оружия бессмысленной, поскольку Германия уже интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО. Однако призывы создать собственный ядерный щит звучат от политиков партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Противники концепции собственного ядерного арсенала в ФРГ называют дискуссию «пустой тратой времени», отмечая отсутствие у страны необходимой инфраструктуры и опыта, а также предупреждая, что увеличение ядерного оружия и числа ядерных держав повышает глобальные риски.
Россия, со своей стороны, уже отреагировала на планы США разместить в Германии наземные ракеты средней и меньшей дальности, назвав эти шаги дестабилизирующими и заявив, что не оставит их без ответа. Москва допускает возможность размещения ядерных ракет в качестве зеркальной меры. Власти Германии также призвали улучшить контрразведку из-за угрозы со стороны России, которая, по их данным, использует против Германии кибератаки, дезинформацию и саботаж.