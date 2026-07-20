СВР рассказала о планах ФРГ создать «ядерный зонтик»

Служба внешней разведки России опубликовала, согласно которым эксперты НАТО считают возможным создание Германией собственного ядерного оружия в течение одного года. В СВР не исключают, что у немецкого правительства уже могут быть замыслы о создании собственного «ядерного зонтика».

По информации СВР, немецкая сторона способна за 1–3 месяца самостоятельно получить необходимое количество материала, а дальше — за год сконструировать работоспособное ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний.

Особую тревогу у западных партнеров, отметили в СВР, вызывают активные научно-исследовательские работы в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики. В исследованиях задействованы 30 немецких университетов и ведущие военно-промышленные концерны, включая Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.