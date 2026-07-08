Песков предупредил о мерах России при размещении ядерного оружия в Прибалтике

Размещение ядерного оружия в странах Балтии не обезопасит их, а только заставит Россию принимать контрмеры для обеспечения своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение»,— добавил господин Песков на брифинге.

Так представитель президента отреагировал на просьбу прокомментировать начало рассмотрения закона о размещении ядерного оружия в Литве. При этом Дмитрий Песков отметил, что для него это новая информация и ранее он ничего такого не слышал.

Накануне сейм Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За то, чтобы вынести поправки на голосование, выступили 89 депутатов из 141. По словам президента страны Гитанаса Науседы, планов размещать ядерный арсенал в мирное время у Вильнюса нет.