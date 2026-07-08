Песков предупредил о мерах России при размещении ядерного оружия в Прибалтике
Размещение ядерного оружия в странах Балтии не обезопасит их, а только заставит Россию принимать контрмеры для обеспечения своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение»,— добавил господин Песков на брифинге.
Так представитель президента отреагировал на просьбу прокомментировать начало рассмотрения закона о размещении ядерного оружия в Литве. При этом Дмитрий Песков отметил, что для него это новая информация и ранее он ничего такого не слышал.
Накануне сейм Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За то, чтобы вынести поправки на голосование, выступили 89 депутатов из 141. По словам президента страны Гитанаса Науседы, планов размещать ядерный арсенал в мирное время у Вильнюса нет.
Заявление Дмитрия Пескова следует за решением Литвы рассмотреть законопроект об отмене запрета на размещение ядерного оружия. При этом российская сторона рассматривает любое размещение ядерного оружия странами Балтии как угрозу и обещает ответные меры. Ранее Россия уже заявляла о принятии ответных мер в случае размещения ядерного оружия в Финляндии, которая с 1 июля 2026 года полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерных вооружений.
В целом, Россия заявляет, что не представляет угрозы для европейских стран, но при этом подчеркивает, что контрмеры необходимы для обеспечения её интересов и безопасности. Обновлённая ядерная доктрина России расширяет категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Критическая угроза суверенитету России, в том числе обычным оружием, будет основанием для ядерного ответа.