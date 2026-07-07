Парламент Литвы рассмотрит закон о размещении ядерного оружия

Сейм Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За то, чтобы вынести поправки на голосование выступили 89 депутатов из 141, передает LRT. Инициативу анонсировал президент Гитанас Науседа во время визита в Белый дом на прошлой неделе, однако он подчеркивал, что планов размещать ядерный арсенал в мирное время у Вильнюса пока нет

Чтобы изменить основной закон страны, необходимо, чтобы за это дважды с трехмесячным перерывом проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. Основные слушания пройдут осенью.

Сторонники поправки из правящей коалиции объясняют необходимость перемен изменившимися угрозами безопасности и стремлением укрепить систему сдерживания НАТО. Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что Литва остается одной из немногих стран блока с внутренними ограничениями, запрещающими размещать оружие. «Мы не можем оставаться слабым звеном во всей системе сдерживания»,— заявил он. При этом власти подчеркивают, что отмена конституционного запрета не нарушит обязательства страны по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Параллельно с этим, по данным Financial Times, Вильнюс уже начал переговоры с Вашингтоном о возможном принятии американских ядерных боеголовок на своей территории. В Белом доме рассматривают такой шаг в качестве меры по военному сдерживанию России.