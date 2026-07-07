Парламент Литвы рассмотрит закон о размещении ядерного оружия
Сейм Литвы дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. За то, чтобы вынести поправки на голосование выступили 89 депутатов из 141, передает LRT. Инициативу анонсировал президент Гитанас Науседа во время визита в Белый дом на прошлой неделе, однако он подчеркивал, что планов размещать ядерный арсенал в мирное время у Вильнюса пока нет
Чтобы изменить основной закон страны, необходимо, чтобы за это дважды с трехмесячным перерывом проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. Основные слушания пройдут осенью.
Сторонники поправки из правящей коалиции объясняют необходимость перемен изменившимися угрозами безопасности и стремлением укрепить систему сдерживания НАТО. Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что Литва остается одной из немногих стран блока с внутренними ограничениями, запрещающими размещать оружие. «Мы не можем оставаться слабым звеном во всей системе сдерживания»,— заявил он. При этом власти подчеркивают, что отмена конституционного запрета не нарушит обязательства страны по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Параллельно с этим, по данным Financial Times, Вильнюс уже начал переговоры с Вашингтоном о возможном принятии американских ядерных боеголовок на своей территории. В Белом доме рассматривают такой шаг в качестве меры по военному сдерживанию России.
Инициатива Сейма Литвы по исключению из Конституции запрета на размещение ядерного оружия является частью более широкого тренда среди стран НАТО, граничащих с Россией, по пересмотру оборонной политики. Ранее, в марте 2023 года, Литва жестко отреагировала на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, призывая к дополнительным санкциям против Москвы и Минска.
Литва — не единственная страна, которая рассматривает такие изменения. Финляндия, после вступления в НАТО, также обсуждала возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Эти шаги отражают стремление укрепить систему сдерживания НАТО на фоне изменившейся геополитической ситуации и воспринимаемых угроз безопасности, однако одновременно поднимают вопросы о соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия. В нем указывается, что ядерные державы обязуются не передавать ядерное оружие неядерным государствам, а последние — не принимать его.
Стоит отметить, что в июле 2024 года Сейм Литвы также одобрил денонсацию Конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов. Этот шаг был объяснен стремлением повысить эффективность обороны страны и создать дополнительный сдерживающий фактор для потенциального агрессора. Таким образом, действия Литвы по изменению законодательства в отношении вооружений являются частью единой стратегии, направленной на укрепление национальной безопасности и повышение обороноспособности в контексте членства в НАТО.