Количество вакансий в Мурманской области за год выросло почти вдвое

В Мурманской области на 1 июля 2026 года насчитывалось более 16,6 тыс. свободных рабочих мест. Это на 93% больше, чем годом ранее, заметил РБК.

Как пишет издание со ссылкой на службу занятости, на одну вакансию сейчас приходится 0,1 соискателя против 0,3 год назад. С начала года в кадровые центры за содействием в трудоустройстве обратились 6,8 тыс. жителей региона, из которых работу нашли 3,5 тыс. человек.

На 1 июля в области зарегистрировано 1,5 тыс. безработных, а уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,4%. При этом работодатели продолжают испытывать дефицит кадров, особенно в сферах здравоохранения, образования, логистики, промышленности и общественного питания.

Карина Дроздецкая