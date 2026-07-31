Выход со станции метро «Театральная» построят на площади Темирканова
Наземный вестибюль станции метро «Театральная» в Петербурге появится на площади имени Юрия Темирканова. Об этом губернатор региона Александр Беглов сообщил в интервью ТАСС.
Выход разместят рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра
Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ
Выход разместят напротив концертного зала рядом с новой сценой Мариинского театра. Отсюда будет удобно добираться до трех площадок Мариинского театра, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов.
Господин Беглов также отметил, что после выбора площадки город переходит к этапу проектирования. Ранее сроки открытия уже построенной станции перенесли на 2030 год из-за необходимости определить место для наземного выхода. По словам губернатора, строительство наклонного хода в историческом центре требует сложных инженерных решений и должно пройти без ущерба для окружающей застройки.