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Полиция с квадрокоптерами искала на стройках Петербурга нелегальных мигрантов

В Пушкинском районе Петербурга полиция провела рейд на строительных площадках, пункте приема металлопроката и в расположенных рядом садоводствах. Для поиска мигрантов, пытавшихся скрыться, сотрудники использовали квадрокоптер с тепловизором, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во время проверки документы проверили почти у 300 человек

Во время проверки документы проверили почти у 300 человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время проверки документы проверили почти у 300 человек

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время проверки документы проверили почти у 300 человек, около 90 из которых оказались иностранными гражданами. У 16 приезжих выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверили около 200 автомобилей, курсировавших рядом со стройками. По итогам рейда составили десять административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

В полиции отметили, что подобные проверки соблюдения миграционного законодательства продолжатся.

Карина Дроздецкая

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