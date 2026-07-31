Для ВСМ Москва—Петербург построят 253 километра линий электропередачи

Компания «Россети Северо-Запад» до конца 2027 года построит 253 километра линий электропередачи и перенесет 54 ЛЭП с маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил генеральный директор «Россетей Северо-Запад» Вячеслав Торсунов, энергетики уже перенесли 17 линий электропередачи. Сейчас в Новгородской области продолжается сборка опор для высоковольтных ЛЭП, работы ведутся по графику.

В компании подчеркнули, что реконструкция электросетевой инфраструктуры обеспечит электроснабжение будущей магистрали и повысит надежность энергоснабжения Новгородского, Маловишерского и Окуловского округов. Завершить строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург планируется в 2028 году.

Карина Дроздецкая