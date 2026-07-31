Сильные дожди и град ожидаются в Свердловской и Тюменской областях 1 августа

На территориях Свердловской и Тюменской областей в ближайшие дни прогнозируются очень сильные дожди, грозы, град, а также сильные порывы ветра, сообщили в МЧС регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Свердловской области 1 августа местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. На юге Тюменской области с 1 по 3 августа также пройдут кратковременные дожди и усиление ветра с порывами 17-22 м/с.

В мае и до середины июля в бассейне реки Туры на территории Тюменской и Свердловской областей выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью в регионах. В Тюмени пик летнего паводка ожидается в ближайшие выходные.

Ирина Пичурина