Петербург возглавил рейтинг городов России по стоимости проживания в гостиницах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских городов по среднему чеку за проживание в гостиницах в первом полугодии 2026 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», этот показатель составил 19 034 рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний чек составляет 19 034 рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Средний чек составляет 19 034 рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В число лидеров также вошли Нижний Новгород со средним чеком 12,4 тыс. рублей, Москва (11 551 рубль), Казань (6 547 рублей) и Воронеж (4 928 рублей).

Кроме того, Петербург оказался среди лидеров по расходам в ресторанах: средний чек составил 2 476 рублей, уступив только Москве. Также город вошел в тройку по числу платежей за услуги баз отдыха, где средний чек достиг 1 698 рублей.

Карина Дроздецкая