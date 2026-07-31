Петербург возглавил рейтинг городов России по стоимости проживания в гостиницах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских городов по среднему чеку за проживание в гостиницах в первом полугодии 2026 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», этот показатель составил 19 034 рубля.
Средний чек составляет 19 034 рублей
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
В число лидеров также вошли Нижний Новгород со средним чеком 12,4 тыс. рублей, Москва (11 551 рубль), Казань (6 547 рублей) и Воронеж (4 928 рублей).
Кроме того, Петербург оказался среди лидеров по расходам в ресторанах: средний чек составил 2 476 рублей, уступив только Москве. Также город вошел в тройку по числу платежей за услуги баз отдыха, где средний чек достиг 1 698 рублей.