FT узнала о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. На прошлой неделе они по телефону обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским возобновление мирных переговоров.
Бизнесмен Джаред Кушнер (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters
Точная дата визита не называется. Корреспондент FT Кристофер Миллер написал в X, что переговорщики могут приехать в столицу Украины в ближайшие две недели.
По мнению собеседников издания, визит представителей США на Украину указывает на то, что стороны активизируют усилия по мирному урегулированию. Кроме того, «переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности» между Вашингтоном и Киевом, указали они.
Накануне Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из тем переговоров господин Зеленский называл передачу Киеву лицензии на производство перехватчиков для комплексов Patriot.
Визит американских спецпосланников в Киев происходит на фоне усиления активности США по мирному урегулированию конфликта в Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф активно вовлечен в эти процессы, ранее он уже проводил переговоры с российским руководством и представителями Киева. Его визиты рассматривались как шаги к достижению прекращения огня и окончательного мирного соглашения.
В ноябре 2025 года Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, состоящий из 28 пунктов, который, однако, был раскритикован Киевом и странами Евросоюза за предложения по сокращению украинской армии, отказу от военной помощи США и передаче России части Донбасса. Тем не менее, американские чиновники, включая Дэниела Дрисколла, посещали Киев, чтобы придать импульс мирным переговорам и доработать проект мирного плана, который позднее был сокращен до 22 пунктов.
Возобновление переговорного процесса происходит в чувствительный период, учитывая стремление США к скорейшему заключению мира между Россией и Украиной в 2026 году, чтобы президент Дональд Трамп мог сосредоточиться на внутренней политике перед выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Ранее Трамп заявлял о своей способности урегулировать конфликт в течение суток в случае избрания президентом, выступая против продолжения масштабной финансовой поддержки Украины.