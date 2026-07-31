Гендиректор «Ижавиа»: авиакомпания выполнит все свои обязательства

Глава «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что у компании достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств, несмотря на потерю права осуществлять авиаперевозки.

«Вижу комментарии с сомнениями, про то что справимся ли мы со своими обязательствами. И есть ли у нас деньги. Отвечу: Да, вне всяких сомнений. "Ижавиа" фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены»,— написал господин Синельников в Telegram.

Как ранее стало известно «Ъ», «Ижавиа» не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов, и с 1 августа сертификат авиакомпании будет аннулирован. Ее рейсы будут распределены между S7 и «Россией».

«Ижавиа» — пассажирский перевозчик, в структуру которого входит аэропорт Ижевска. В апреле власти Удмуртии, владеющие авиакомпанией, заявляли о планах продать компанию вместе с аэропортом из-за нехватки средств на обновление парка.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Ижавиа” завершает полет».