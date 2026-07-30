«Ижавиа» лишилась возможности осуществлять авиаперевозки

Сертификат «Ижавиа» будет аннулирован — авиакомпания не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов, пишет «Ъ» со ссылкой на источники. Продажи билетов остановлены с 1 августа. Рейсы после этой даты распределят между «Россией» и S7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Росавиация ограничила сертификат до 28 июля в конце апреля из-за ряда нарушений. В частности, самолеты допускались к полетам без полного техобслуживания, были факты ненадлежащей работы систем управления безопасностью полетов и др. Тогда гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников заявлял, что был разработан и согласован план-график устранения замечаний.

Росавиация, правительство Удмуртии и «Ижавиа» ситуацию никак не прокомментировали, на запросы «Ъ-Удмуртия» ответов нет.

Аннулированный сертификат восстановлению не подлежит, указывают источники «Ъ». В теории компанию могут продать как юрлицо со штатом сотрудников для регистрации нового сертификата. По словам собеседников издания, самолеты «Ижавиа» могут быть проданы по отдельности.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что на сайте авиакомпании пропала возможность приобрести рейсы по любым направлениям с 1 августа.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоится из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.