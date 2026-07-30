КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино продать долю ЧМ частным инвесторам

КОНКАКАФ (отделение FIFA в Северной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна) выступила против создания дочерней компании FIFA, владельцами которой станут крупные частные фонды. Такое предложение накануне выдвинул глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Континентальная федерация провела экстренное совещание по этому вопросу. Его участники отклонили предложение и выразили озабоченность в связи с выдвижением таких инициатив. «Была поставлена под сомнение необходимость привлечения частных инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира по футболу в истории»,— указано в сообщении.

29 июля FIFA подтвердила планы по созданию новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет контролировать всю коммерческую деятельность федерации, связанную с основными турнирами, включая чемпионат мира по футболу. Предполагается, что она будет представлять собой акционерное общество. В FIFA заверили, что никто при этом не сможет выкупить наибольший пакет акций, чтобы контролировать деятельность структуры единолично.