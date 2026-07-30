Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат пострадавшим продавцам

Wildberries перевела второй транш выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаке на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries & Russ в Telegram-канале.

На втором этапе компания выплатила компенсации 97 тыс. предпринимателей, в том числе тем продавцам, которые уже получали первые поддерживающие выплаты. Средства зачисляются на балансы предпринимателей на платформе. «Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат»,— отметила пресс-служба.

В первый транш выплаты получили более 88 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Компания также запустила несколько дополнительных акций, которыми могут воспользоваться пострадавшие продавцы. Среди них — льготные условия хранения и логистики, а также кредитные каникулы от WB Банка.

Атаки БПЛА на логистические центры Wildberries начались 18 июля. Тогда под удар попали объекты в Электростали и Котовске. Сегодня утром беспилотники ВСУ атаковали склады компании в Удмуртии и Пензенской области.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».