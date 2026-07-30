Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле загорелся после атаки БПЛА

На логистическом объекте Wildberries в Удмуртии начался пожар из-за атаки беспилотников. На складе проведена эвакуация. Об этом сообщили в объединенной компании RWB.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание... Предварительно пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что эвакуацию персонала провели заблаговременно, как только в регионе объявили воздушную тревогу.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — уточнили в RWB.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке дронов на местный склад маркетплейса. Произошел пожар. Есть данные об одном пострадавшем.

В понедельник склад WB в Сарапуле уже приостанавливал работу, на объекте проводили эвакуацию. Вчера объект также временно не принимал товары.