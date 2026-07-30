Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле загорелся после атаки БПЛА
На логистическом объекте Wildberries в Удмуртии начался пожар из-за атаки беспилотников. На складе проведена эвакуация. Об этом сообщили в объединенной компании RWB.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание... Предварительно пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что эвакуацию персонала провели заблаговременно, как только в регионе объявили воздушную тревогу.
«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — уточнили в RWB.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке дронов на местный склад маркетплейса. Произошел пожар. Есть данные об одном пострадавшем.
В понедельник склад WB в Сарапуле уже приостанавливал работу, на объекте проводили эвакуацию. Вчера объект также временно не принимал товары.
Атаки беспилотников на логистические объекты Wildberries стали регулярными с 18 июля 2026 года. В результате этих атак компания потеряла 8% своих логистических мощностей, что составляет около 802 тыс. кв. м общей площади. Общий подсчитанный ущерб от пострадавшей недвижимости оценивается в 60 млрд рублей, при этом строительство такого же объема складов без оборудования может стоить 35,5 млрд рублей.
Ранее украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в Подмосковье (Электросталь, Коледино), Тамбовской области (Котовск), Краснодаре и Ставропольском крае (Невинномысск). В результате этих атак были человеческие жертвы и пострадавшие. Например, только 18 июля в Электростали погиб один человек и 57 пострадали, а в Котовске погибли семь человек и 25 пострадали. В ответ на это Wildberries объявила о мерах поддержки продавцов, а также начала искать складские помещения в Казахстане, чтобы обезопасить товары от ударов БПЛА.