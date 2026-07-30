Отечественный препарат от агрессивной опухоли мозга планируют испытать на пациентах

Российские ученые готовятся к первой фазе клинических испытаний отечественного препарата для лечения глиобластомы, созданного на основе вируса осповакцины. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН имени Д. Г. Кнорре Елена Кулигина.

По ее словам, в исследовании могут принять участие от 30 до 50 пациентов. Сейчас специалисты совместно с нейрохирургами обсуждают протоколы проведения клинических испытаний. Заявление прозвучало на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика».

Препарат планируется применять у пациентов с рецидивом глиобластомы после хирургического удаления опухоли. Первая и вторая фазы исследований предусматривают однократное введение препарата и последующее наблюдение за состоянием участников в течение года.

Разработка представляет собой противоопухолевое средство на базе модифицированного штамма вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. Ученые изменили два его гена, чтобы усилить иммунный ответ организма и повысить эффективность борьбы с опухолью. По данным исследователей, доклинические испытания показали, что препарат способен подавлять рост глиобластомы, не повреждая здоровые клетки.

Как отметила генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович в беседе с «Ъ Северо-Запад», начало первой фазы клинических испытаний отечественного препарата — важный этап в развитии российской онкологии.

«Первая фаза клинических испытаний российского препарата против глиобластомы — это действительно важный шаг. Глиобластома — агрессивное и по сути неизлечимое заболевание, поэтому любой новый препарат (а тем более лечебная вакцина) — шаг вперед», — подчеркнула эксперт.

По словам Татьяны Ходанович, речь идет не просто о новом лекарственном средстве, а о возможности для пациентов с неизлечимым заболеванием получить доступ к инновационной терапии уже на самой ранней стадии. Она также отметила, что при разработке вакцины Центр «Вектор» и компания «Онкостар» объединили усилия с академической наукой.

Матвей Николаев