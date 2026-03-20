World Boxing прирос Россией

World Boxing (WB) — организация, назначенная Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на мизерный срок существования и финансовые проблемы, руководить олимпийским боксом вместо конфликтующей с головной структурой Международной боксерской ассоциации (IBA) во главе с Умаром Кремлевым, согласилась принять в свои ряды Федерацию бокса России, хотя еще год назад такое развитие событий казалось невозможным. Отечественная федерация, кажется, изменила свою позицию прежде всего потому, что без членства в WB невозможно участие в ближайшей Олимпиаде: она состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Президент World Boxing Геннадий Головкин

Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images

World Boxing, организация, созданная в 2023 году, сообщила о том, что одобрила заявки на вступление в нее девяти национальных ассоциаций. Вместе с ними общее количество членов WB достигнет 168. В списке принятых наряду с Кипром, Мозамбиком, Ниуэ, Папуа—Новой Гвинеей, Танзанией, Тонга и Замбией оказались находящиеся под международными санкциями Россия и Белоруссия. World Boxing уточнил, что проконсультируется с Международным олимпийским комитетом по поводу формата их участия в соревнованиях. Но предполагается, что это будет формат, принятый сейчас большинством федераций, то есть в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна.

При этом WB предупредил, что проведет «проверки» всех желающих его приобрести российских и белорусских боксеров, чтобы убедиться в том, что они «не поддерживают» специальную военную операцию на Украине, а также не являются «членами клубов, связанных с вооруженными силами или полицией».

Это событие примечательно тем, что еще год назад сценарий со вступлением Федерации бокса России в World Boxing довольно трудно было представить. Дело в том, что она сохраняла верность другой структуре — Международной боксерской ассоциации, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев и которая постоянно конфликтовала с МОК по разным вопросам, в том числе как раз по актуальному с 2022 года вопросу статуса российских спортсменов. Она демонстративно восстановила его до полноценного. В итоге МОК лишил IBA признания, а в боксерском сообществе все были уверены, что World Boxing появился исключительно в качестве искусственной альтернативы ей.

При этом ранг новичка повысился в рекордные сроки. В начале прошлого года МОК наделил не имевший внятного бэкграунда WB рангом временно признанной структуры, а в марте, прямо перед президентскими выборами, на которых победу одержала Кирсти Ковентри, сменившая все время вступавшего в полемику с Умаром Кремлевым Томаса Баха, еще и правом проводить олимпийский турнир по боксу. У IBA на обеих предыдущих Олимпиадах — в Токио в 2021 году, и в Париже в 2024-м — его не было. Турнир устраивал сам МОК.

Однако долго казалось, что на позицию российской стороны этот факт влияния не оказывает.

Президент Федерации бокса России Александр Беспутин говорил о том, что «приоритетом» для нее все равно будут чемпионаты мира по эгидой IBA. А Умар Кремлев в интервью “Ъ” признавался, что ему «не интересен» World Boxing, которому он советовал «научиться находить финансирование и турниры делать», указывая на известные проблемы конкурента: проведенный в нем аудит выявил «перегруженность» долгами, а уровень конкуренции на топовых состязаниях смотрелся скромным. Финансовые же возможности IBA выглядели куда более солидными. Она, скажем, планомерно увеличивала призовой фонд своих мировых первенств, который на прошлогоднем мужском в Дубае достиг €8,3 млн, огромной по меркам олимпийского бокса (раньше его принято было называть любительским) цифры.

В IBA “Ъ” сказали, что «пока не будут комментировать» включение Федерации бокса России в World Boxing, пост президента которого в ноябре занял знаменитый в недавнем прошлом казахстанский боксер Геннадий Головкин. А официальное заявление Александра Беспутина насчет одобрения российской заявки исполкомом WB было выдержано в совершенно иной стилистике, нежели заявления 2025 года. «Наш главный приоритет — это интересы спортсменов и развитие бокса. Для нас все боксеры — одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях, будь то турниры под эгидой World Boxing, IBA или соревнования профессионалов. Опыт и закалка, полученные в разных условиях, только укрепляют характер. Чем больше возможностей для наших атлетов проявлять свое мастерство, тем сильнее становится мировой бокс»,— говорится в нем.

На самом деле в том, что мнение российских функционеров относительно целесообразности сотрудничества с World Boxing за короткий срок претерпело настолько радикальную трансформацию, кажется, нет ничего странного. Просто она совпала с такой же радикальной трансформацией отношения к участию в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе в отечественном спортивном сообществе в целом. В 2025 году оно окончательно приняло продекларированный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым курс на «реинтеграцию» в мировой спорт, отказавшись от «изоляционной» стратегии. В свою очередь, МОК, а также многие федерации предприняли действия по смягчению санкционного режима. Это дало основания прогнозировать, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе сборная России может выступить с флагом и гимном и в боевом составе. МОК же, делегируя World Boxing право проводить олимпийский турнир, уточнил, что представителями национальных ассоциаций, не входящих в эту организацию, допуск на него предоставлен не будет.

Алексей Доспехов