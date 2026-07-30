Власти Ленобласти назвали условие начала рекультивации полигона «Новый Свет — ЭКО»

Проект рекультивации полигона «Новый Свет — ЭКО» в Ленинградской области проходит государственную экспертизу. Приступить к восстановлению территории смогут только после получения положительного заключения и оформления всей необходимой разрешительной документации, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Непосредственно рекультивация объекта будет проведена в сроки, определенные утвержденной проектной документацией. Начало работ возможно исключительно после получения всей необходимой разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством, включая положительное заключение государственной экологической экспертизы», — отметили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что в настоящее время полигон продолжает принимать строительные отходы и грунты. В дальнейшем эти материалы планируется использовать при подготовке территории к проведению рекультивационных работ.

Матвей Николаев