Изменила тело, но не дело

Гагаринский суд Москвы отказался вернуть прокурору, а фактически на доследование уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина о выводе в Арабские Эмираты свыше 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело». Защита, в частности, настаивала, что оно незаконно расследовалось полицией в Новой Москве. Также адвокаты просили освободить фигурантов из-под домашнего ареста, ссылаясь, в частности, на очередную беременность госпожи Чекалиной. Однако суд обе просьбы отклонил.

На предварительное слушание находящаяся на шестом месяце беременности (ждет уже четвертого ребенка) Валерия Чекалина приехала в сопровождении отца ребенка — тренера по танго аргентинца Луиса Сквиччиарини. Посетовав на то, что в машине ее сильно укачало, госпожа Чекалина прошла в зал, где вскоре появился и ее бывший муж. Оба, как ранее писал “Ъ”, обвиняются в переводе денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, от пяти до десяти лет колонии) и с октября 2024 года находятся под домашним арестом. Заседание прошло в закрытом режиме.

В ходе него защита подсудимых, по данным “Ъ”, ходатайствовала о смягчении фигурантам меры пресечения — на подписку о невыезде. В случае с госпожой Чекалиной адвокаты, в частности, ссылались на то, что она находится в положении, ей необходимо посещать врачей и сдавать анализы.

Все это вызвало вопросы у двух женщин-прокуроров. Одна из них по первому образованию оказалась медиком и попеняла госпоже Чекалиной на то, что она в таком состоянии ходит на каблуках, указав, что беременным это запрещено.

Прокуроры просили оставить подсудимую и ее экс-супруга под домашним арестом. Адвокаты последнего апеллировали к тому, что он уже два с половиной года не может заниматься бизнесом из-за возбуждения уголовных дел, но, несмотря на это, ведет благотворительную деятельность и оказывает гуманитарную помощь жителям Белгородской, Курской и Брянской областей.

Также защитники подсудимых ходатайствовали о возврате дела прокурору, а фактически на доследование. В частности, как заявил “Ъ” адвокат господина Чекалина Константин Третьяков, дело незаконно расследовалось в следственном управлении УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО), в связи с чем обвинительное заключение было подписано, согласовано и утверждено не уполномоченными на то должностными лицами.

Адвокат отметил, что по закону уголовные дела расследуется главным образом по месту совершения преступления. Поскольку покупка фитнес-марафона осуществлялась через Сбербанк, то таковым в данном случае следовало считать главный офис кредитного учреждения на улице Вавилова в Москве, который относится к Юго-Западному округу столицы.

«Уголовное дело было возбуждено по месту жительства абсолютного меньшинства свидетелей (4 из 96), что не давало оснований для проведения предварительного расследования в СУ УВД по ТиНАО Москвы»,— сказал защитник.

Настаивая на возвращении дела прокурору, защитники убеждали судью, что фабула предъявленного господам Чекалиным обвинения не соответствует требованиям данной статьи. Последняя предполагает использование подложных документов. Как заявили адвокаты, в фабуле обвинения упоминается лишь один подложный, по мнению следователя, документ — договор оферты, который был интегрирован на интернет-сайт и не образует вменяемого фигурантам состава преступления.

Как уже писал “Ъ”, еще по окончании расследования защита господина Чекалина обнародовала мнение, согласно которому действия фигурантов следовало трактовать как уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), срок давности по которому уже истек.

Как выяснил “Ъ”, в ходе следствия Артем Чекалин признал вину частично, высказывая готовность возместить ущерб. Госпожа Чекалина вину отрицала.

Защитники подсудимых также настаивали, что обвинительное заключение является неконкретным, а следователь перед направлением дела в суд так и не рассмотрел ряд ходатайств адвокатов.

Например, о переквалификации действий фигурантов со ст. 193.1 на ст. 198 (уклонение от налогов) УК РФ.

Напомним, что события, которые вменяет в вину блогерам следствие, произошли с сентября 2021 по февраль 2022 года. Тогда Валерия Чекалина совместно с мужем организовали фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тыс. руб. обещали минус 5 кг веса и минус 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi.

Желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-FITNESS FZSO, а получателем средств значилось LERCHEK. FIT ABU DHABI ARE. При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.

Таким образом, пришло к выводу следствие, чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 251,6 млн руб.

Организатором схемы полицейские считают Артема Чекалина. Помощь в выводе средств ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» программист Роман Вишняк. Он сразу же признал вину и остался под подпиской о невыезде, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело будет рассмотрено отдельно в особом порядке, что позволяет рассчитывать на более мягкий срок.

Ранее блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж уже становились фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и пособничестве в этом преступлении (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК РФ) на сумму более 505 млн руб. Однако в декабре 2023 года оно было прекращено, так как Лерчек погасила недоимку. В марте 2024 года было прекращено и дело о легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб. После этого, в июле 2024 года, пара развелась.

Решение по ходатайствам защиты судья Екатерина Кузьмина огласила уже около половины восьмого вечера. Она не нашла оснований для возврата дела прокурору, продлила подсудимым сроки домашнего ареста на полгода, назначив рассмотрение дела по существу на 1 декабря

