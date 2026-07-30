РЖД будут ждать возврата инвестиций при разрыве концессии на ж/д Армении

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочка «РЖД») намерена и дальше соблюдать условия по концессии железных дорог в Армении. Если Ереван решит изменить условия или прекратит их по своей инициативе, российская компания вправе ожидать возврата инвестиций, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Белозеров

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Со своей стороны намерены твердо его (cоглашения.— “Ъ”) придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций»,— заявил господин Белозеров ТАСС.

ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении с 2008 года на основе концессионного соглашения между РЖД и Ереваном. Соглашение рассчитано на 30 лет. В феврале армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна «теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества» из-за российского управления и предложил передать концессию дружественной стране — например, Казахстану.

Господин Пашинян считает, что Ереван должен иметь возможность самостоятельно решать, что делать с ЮКЖД. По его словам, Армения не отказывается от обсуждения продажи концессии и допускает обращение в международный арбитраж по этому вопросу.