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РЖД будут ждать возврата инвестиций при разрыве концессии на ж/д Армении

РЖД ответили на заявление Армении по железнодорожной концессии

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочка «РЖД») намерена и дальше соблюдать условия по концессии железных дорог в Армении. Если Ереван решит изменить условия или прекратит их по своей инициативе, российская компания вправе ожидать возврата инвестиций, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

Олег Белозеров

Олег Белозеров

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Олег Белозеров

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Со своей стороны намерены твердо его (cоглашения.— “Ъ”) придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций»,— заявил господин Белозеров ТАСС.

ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении с 2008 года на основе концессионного соглашения между РЖД и Ереваном. Соглашение рассчитано на 30 лет. В феврале армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна «теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества» из-за российского управления и предложил передать концессию дружественной стране — например, Казахстану.

Господин Пашинян считает, что Ереван должен иметь возможность самостоятельно решать, что делать с ЮКЖД. По его словам, Армения не отказывается от обсуждения продажи концессии и допускает обращение в международный арбитраж по этому вопросу.

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