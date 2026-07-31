Полярная экспедиция оставляет за бортом недвижимость в Ломоносове

«Полярная морская геологоразведочная экспедиция», единственная в России специализированная компания, выполняющая комплексные геолого-геофизические исследования, продает свою недвижимость в Петербурге. Компания выставила на торги два здания и участок в Ломоносове за 469,9 млн рублей. Экспертам стоимость предложения кажется несколько завышенной. Приспособить бывшее советское НИИ потенциальный инвестор может под офисы, так как жилье в данной локации возвести нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран НИИ «Полярная морская геологоразведочная экспедиция»

Фото: ПМГРЭ НИИ «Полярная морская геологоразведочная экспедиция»

Фото: ПМГРЭ

АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (входит в госхолдинг АО «Росгеология») выставило на продажу два здания площадью 11 тыс. кв. м и участок под ними площадью 13,6 тыс. кв. м. За комплекс, расположенный на улице Победы, 24, в городе Ломоносове (Петродворцовый район Петербурга), компания намерена выручить 469,9 млн рублей.

Владелец продаваемого имущества, компания «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (ПМГРЭ), ведет деятельность с 1962 года, выполняя комплексные геолого-геофизические исследования в Арктике, Антарктике и Мировом океане. В активе достижений компании открытие крупного Павловского месторождения полиметаллов на архипелаге Новая Земля, уникального Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии, Северо-Ляховского оловоносного рассыпного узла на архипелаге Новосибирские острова, золотоносного района и россыпей на острове Большевик архипелага Северная Земля и др.

Также ПМГРЭ является исполнителем работ по пятнадцатилетнему контракту России с Международным органом по морскому дну (МОМД), направленному на поиск и разведку месторождений глубоководных полиметаллических сульфидов в центральной части Атлантического океана.

В собственности компании, кроме недвижимости, есть два специализированных научно-исследовательских судна (НИС) океанского класса «Профессор Логачев» и «Академик Александр Карпинский».

Вероятной причиной продажи здания в Ломоносове могли стать финансовые проблемы ПМГРЭ. Судя по финотчетности, деятельность компании убыточна четыре года подряд. По итогам 2025 года выручка фирмы составила 32 млн рублей, а чистый убыток — 390 млн. В феврале в соцсетях появлялась информация о закрытии ПМГРЭ. Официального заявления от компании на этот счет не публиковалось.

Первоначальная стоимость зданий, около 23 тыс. рублей за квадратный метр без НДС, оправданна для бывшего советского НИИ, расположенного в удаленной от центра города локации, говорит руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров, однако стоимость земельного участка, более 11 тыс. рублей за «квадрат», очень завышена. Директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов, также считает стоимость лота несколько завышенной. По мнению руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергея Дуванова, стартовая цена близка к рыночной.

Наиболее вероятными интересантами могут стать инвесторы и девелоперы, ориентированные на коммерческую недвижимость в пригородных локациях Петербурга. Поскольку лот находится в общественно-деловой зоне, здесь нельзя возвести жилье. Объекты можно адаптировать под офисную недвижимость (аренда в нарезку), размышляет господин Орлов.

Господин Владимиров считает, что здание можно было бы рассматривать для переоборудования под офисное использование, если бы оно располагалось в деловом районе, однако его текущая локация не относится к числу таковых.

По словам господина Дуванова, участок, согласно ПЗЗ, расположен в зоне общественно-деловой застройки и имеет удачную планировку. Основной корпус площадью около 10 тыс. кв. м был построен в 1990 году, и его можно приспособить под новое назначение без ограничений, которые обычно возникают при работе с объектами культурного наследия.

С учетом характеристик участка и существующего здания объект может быть интересен девелоперам, рассматривающим его приобретение в спекулятивных целях: для подготовки градостроительной документации и последующей перепродажи проекта. Наиболее логичным вариантом представляется создание многофункционального комплекса, в котором апарт-отель будет объединен с офисными помещениями.

Владимир Колодчук