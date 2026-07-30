Новак поручил создать меры поддержки бизнеса после атак на склады Wildberries

Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателям, которые пострадали при атаках на логистические комплексы Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Господин Новак провел заседание по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В нем поучаствовали замглавы администрации президента России Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России и бизнес-сообщества. Одним из главных вопросов для обсуждения стала оперативная помощь партнерам-продавцам WB, чьи товары пострадали при атаках на логистические комплексы.

Вице-премьер поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС вместе с ЦБ РФ определить параметры для будущих мер поддержки. До 10 августа ответственные ведомства должны будут представить правительству проект актов для запуска инициативы.

Беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в нескольких регионах — в Московской, Тамбовской, Пензенской областях, Удмуртии, в Ставропольском крае и других. Первые удары пришлись по объектам в Электростали и Котовске 18 июля. После них основательница Wildberries Татьяна Ким пообещала, что компания введет для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Она добавила, что продавцам будет доступна 100% скидка на транзитные поставки на региональные склады. Меры поддержки также анонсировал WB Банк.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».